طرابلسي جال في بلدة المية ومية: نأمل ولادة الحكومة قبل الاعياد

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أمل عضو لجنة المهجرين النيابية النائب القسيس ادكار طرابلسي "ان نشهد ولادة الحكومة العتيدة قبل الاعياد المجيدة، لان البلد لم يعد يحتمل"، لافتا الى "ان الاجواء ايجابية بين الرؤساء الثلاثة، الا ان الامور ما زالت متعثرة في مكان ما في ما يتعلق بعملية التشكيل".

كلام طرابلسي جاء خلال جولة قام بها في بلدة المية ومية شرق صيدا، للاطلاع على ملف العقارات والمنازل التي لم يتم اخلاؤها واعادتها لاهاليها بعد الحرب. وشدد على "ضرورة ان يتم تسوية هذا الملف في المدى المنظور"، مطالبا الرئيس سعد الحريري "ان يتم تبني هذا الملف في البيان الوزاري للحكومة العتيدة والعمل على حله".

واستهل طرابلسي جولته بزيارة مدرسة الفنون الانجيلية الوطنية للبنات والبنين في صيدا، حيث كان في استقباله رئيس المدرسة الدكتور روجيه داغر واعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية وقام طرابلسي بغرس ارزة في باحة المدرسة.

بعد ذلك، انتقل الى بلدة المية ومية يرافقه منسق قضاء الزهراني في "التيار الوطني الحر" بشير طنوس، منسق قضاء بيروت الثانية في "التيار" ناجي الخال وعضو مجلس قضاء الزهراني بسام نصر الله، عضو مجلس بلدية بيروت جو طرابلسي، رئيس مدرسة الفنون الانجيلية الوطنية روجيه داغر، وكان في استقبالهم رئيس بلدية المية ومية رفعات بو سابا واعضاء المجلس البلدي حيث تم عقد اجتماع في مبنى البلدية بحضور مخاتير واباء البلدة وفاعليات.

بعد ذلك جال طرابلسي على الكنائس الانجيلية والكاثوليكية في البلدة وهي: كنيسة المية ومية الانجيلية المشيخية، كنيسة القديس جاورجيوس للروم الكاثوليك والكنيسة المعمدانية الانجيلية، كما وزار قائد منطقة الجنوب العسكرية العميد الركن جميل سيقلي في منزله في المية ومية وتم البحث فيما يتعلق بملف العقارات والمنازل التي لم يتم اخلاؤها بعد في المنطقة.

طرابلسي

اثر الجولة قال طرابلسي: "هدفان لزيارتنا اليوم اولا زيارة راعوية، زرت الرعايا والكنائس، وانا قسيس واطللنا على طائفتنا واخوتنا في الكنيسة الكاثوليكية ايضا وايضا بصفتي عضو في لجنة المهجرين النيابية، انا لا اؤيد ان يتم اغلاق ملف المهجرين قبل ان يتم تسوية الاوضاع المتروكة من سنوات، يمكن ان يكون ملف المهجرين في كثير من القرى والبلدات قد تم تسويته، اما هنا في هذه المنطقة فلم يتم تسويته بعد، لديهم حقوق هناك منازل وعقارات اضافة الى ذلك لديهم مشاكل في ما يتعلق بالقانون، نقل الميراث للبيوت والملكيات هناك صعوبة كبيرة للملكيات الموجودة داخل المخيمين عين الحلوة والمية ومية، لذلك انا احمل هذا الملف قبل الاحداث الامنية التي حصلت في المخيم وزيارتي ليس لها دخل بالاحداث الامنية وكانت مقررة قبل حصولها ولكن حصلت الاحداث واليوم عدنا لنتابع العمل على هذا الملف مع ملف حلال زغرتا. وكما يبدو هناك بعض الملفات في قضاء بعبدا والقاع ولربما في اماكن اخرى يجب ان يتم تسوية كل هذه الملفات في المدى المنظور، ونطالب دولة الرئيس سعد الحريري بالبيان الوزاري بان يتم تبني هذا الموضوع لان هذا الموضوع يجب ان يحل".

وردا على سؤال عن الشأن الحكومي قال: "الاجواء طيبة بين الرؤساء الثلاثة كانوا بذكرى الاستقلال واستقبال التهاني وقبلها كانوا في الهيئة العامة التشريعية، كانت الاجواء ايجابية وطيبة، ولكن ما زالت متعثرة في مكان، نرجو ان يتنازل أحد او يقبل، نحن نتمنى لان البلد لم يعد قادرا ان يتحمل.

واذا سألنا العارفين بالموضوع وصانعي القرار يقولون ممكن ولادة الحكومة خلال ساعات او ايام وممكن اسابيع وانا شخصيا اقول ان شاءالله نشهد ولادة الحكومة قبل الميلاد".

بو سابا

من جهته، توجه رئيس بلدية المية ومية بو سابا بتحية اجلال وتقدير للجيش اللبناني "حامي الوطن والذي حمانا وقت الاحداث في مخيم المية ومية"، ومهنئا لمناسبة عيد الاستقلال اللبناني وقال: "هذا الاستقبال مختلف عن الاستقبالات السابقة، كنا نستقبلهم تحت الرصاص والقذائف وكانت البلدة بحالة هيجان مما كنا نتعرض له اليوم، نستقبل القسيس ادكار طرابلسي لمشروع اخر، المية ومية ترحب به لانه يحمل همومها وهموم اهاليها، حامل قضية الاراضي في المية ومية كونه نائبا بلجنة المهجرين وطالما هذه الامور في يديه، نحن نحسبها بايد امينة ونقول ان المية ومية هذه البلدة المحبة حملت هم القضية الفلسطينية من 48 الى اليوم، وارضنا منذ ذلك الوقت محتلة، لتاريخه نحن لا نستطيع ان نورث اولادنا هذه الارض لانها تتطلب معاملات مكلفة جدا، ولا نستطيع ان نبيع او نؤجر والنائب طرابلسي يحمل هذا الهم ويعمل على هذا الموضوع ونحن مرتاحون لهذا الامر، وطبعا بالاضافة الى نواب اخرين استلموا هذا الامر".