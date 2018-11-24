رئيسة "الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية" وضعت اكليلا من الزهر على نصب النساء في بعبدا

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عشية "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة"، الذي يصادف في 25 تشرين الثاني من كل عام، ومع بداية الحملة التي تستمر 16 يوما لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات التي تستمر حتى 10 كانون الأول المقبل، وضعت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" السيدة كلودين عون روكز، ممثلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اكليلا من الزهر امام النصب التذكاري الخاص بالنساء ضحايا العنف الأسري، عند مفترق القصر الجمهوري في بعبدا، وذلك بالتنسيق مع منظمة "ابعاد" وحضور مديرتها السيدة غيدا عناني ورئيس بلدية بعبدا المحامي انطوان الحلو.

واوضحت السيدة عون روكز "ان مبادرة رئيس الجمهورية هي تحية رمزية لأرواح النساء من ضحايا العنف الأسري في لبنان، وللتأكيد مجددا على التزام الدولة اللبنانية تأمين حماية مواطناتها من كافة اشكال العنف، ودعمها لجهود المناصرة الرامية للإصلاح القانوني ورفع الوعي والتطوير الخدماتي."

وعند المغيب، اضيء النصب التذكاري باللون البرتقالي، وهو اللون العالمي المخصص لهذه الحملة، تعبيرا عن الأمل في الوصول الى مستقبل مشرق خالٍ من اشكال العنف كافة.

يُذكر ان الرئيس عون كان ازاح العام الماضي الستارة عن التمثال عند مفترق قصر بعبدا.