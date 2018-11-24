درغام قدم التعازي لعائلة حبلص على رأس وفد

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قام النائب اسعد درغام بتقديم التعازي لعائلة حبلص بوفاة ابنها الضابط أسامة حبلص على طريق نهر الموت يوم عيد الاستقلال، على رأس وفد ضم عائلتي الضباط رفاق حبلص اللذان كانا معه في السيارة رودي مطر وجاد جوخدار.

ووسط أجواء من الحزن والاسى تحدث والد الفقيد الشيخ محمد حبلص فتمنى الشفاء العاجل للجريحين، مؤكدا أنهما بغلاوة ابنه أسامة وكل من يرتدي هذه البزة له مكانة في قلبي ويمت لأسامة بصلة وهو من رائحة ابني الفقيد.

كلمة الشيخ محمد حبلص تركت تأثيرا عميقا لدى الحاضرين الذين عجزوا عن الكلام.

من جهته شدد درغام على ان جميع الأهالي يقدرون عاطفتك والمصاب الذي ألم بالعائلة هو مصاب جميع العكاريين، كما نقل تعازي رئيس فخامة الجمهورية العماد ميشال عون وتعازي رئيس التيار الوزير جبران باسيل، مؤكدا أن حبلص هو شهيد الوطن وشهيد عيد الاستقلال.

وقال: الله قد أعطى والله قد أخذ ولا يسعنا سوى الدعاء لنفسه بالراحة والصبر والسلوان لكم.