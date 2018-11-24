تعيين المونسينيور اللبناني كريستوف زاخيا القسيس كقاصد رسولي في باكستان

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عيّن الأب الأقدس فرانسيس المونسينيور اللبناني كريستوف زاخيا القسيس كقاصد رسولي في باكستان.
المونسينيور القسيس هو من بلدة فيطرون ولد في 24 أغسطس آب 1968.رُسم كاهناً في 21 مايو / أيار 1994
دخل الخدمة الدبلوماسية للكرسي الرسولي في 19 يونيو 2000 ، وعمل في السفارة البابوية في إندونيسيا والسودان وتركيا وفي قسم العلاقات مع الدول في الأمانة العامة لدولة الفاتيكان.
يتقن اللغات التالية: العربية ، الفرنسية ، الإيطالية ، الإنجليزية ، الإندونيسية ، الإسبانية والألمانية.
وسيتم رسامته اسقفا في دولة الفاتيكان نهار السبت الواقع 19/ 1/ 2019 عند الساعة العاشرة صباحا.