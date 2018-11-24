تبادل إطلاق نار في جسر الباشا أثناء مطاردة أحد كبار تجار المخدرات

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "في إطار الاجراءات الأمنية المتخذة من قبل وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية لتوقيف كبار تجار المخدرات، حصل تبادل اطلاق نار في محلة جسر الباشا في اثناء مطاردة دورية لمديرية المخابرات لسيارة يعمل من بداخلها على ترويج المخدرات. وتم العثور على السيارة المذكورة عند مستديرة الحايك مصابة بعدة طلقات كما عثر في داخلها على مواد مخدرة من نوع الباز.

بنتيجة التحقيقات المكثفة من قبل مديرية المخابرات، تبين أن المواطن (ع.ن.)، أقدم على تأجير السيارة للفلسطيني (ح.أ.ع.) وأن سيارة أخرى قد تم استئجارها أيضا، وبعد عملية مطاردة للسيارة الأخيرة تم توقيفها مع سائقها المواطن (ح.ع.) في محلة المطيلب، وضبط في داخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى مبالغ مالية.

بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص".