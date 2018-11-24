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للمرة الأولى في لبنان تدريب على تعزيز القدرات الفردية بمبادرة من الجامعة الأنطونية

24
NOVEMBER
2018
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في إطار إيمان الجامعة الأنطونية Atonine University-AU والتزامها بتنمية المهارات الشخصية وتعزيز الفكر الريادي عند طلابها والطاقم الإداري، نظّم مركز البيئة العلائقية في الجامعة نشاطاً تدريبياً استمر12 ساعة على مدى يومين مع المدرب على الحياة "عيسى عساف"، والى جانب المشاركين من طلاب الجامعة الأنطونية وطاقمها، توافد المئات من لبنان والدول العربية للمشاركة في هذا التدريب الذي حمل عنوانlimitless, experience your breakthrough
هذا النوع من التدريب الذي يقام للمرة الأولى في لبنان، هوالنسخة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الاولى.
إشارة الى ان هذا التدريب ساهم من حيث المحتوى على مساعدة الحاضرين على اكتساب مفاهيم وأدوات عملية للتخلّص من العوائق والمعتقدات الداخلية التي تحد من قدرة كل فرد على بناء حياة سعيدة وناجحة، الى جانب اكتسابهم للاستراتجيات التي يحتاجونها ليحوّلوا أهدافهم الى واقع. ومن حيث الشكل، تم استعمال مؤثرات صوتية و ضوئية سهلت على المشاركين اكتساب طاقة اكبر وذلك من اجل تحقيف الأهداف المرجوة. هذا وقد تم تتويج التدريب بتمرين المشي على الجمر من اجل التغلب على المخاوف الداخلية.

 

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