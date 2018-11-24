عملية استباقية لشعبة المعلومات تؤدي الى احباط مخطط للسطو المسلح على مصرف بتاريخ اليوم!

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صــدر عــن المــديريـة العـامة لقــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـة العلاقـات العامـة

البـــــلاغ التــــالـي:

اوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عصابة كانت ستقوم بعملية سطو مسلح بتاريخ اليوم 24/11/2018 على مصرف FNB في محلة الجناح وفي التفاصيل:

بتاريخ 10/11/2018 وحوالي الساعة 12.00 في محلة الجناح، حاول ملثمون القيام بعملية سطو على بنك FNB إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، كون موظف البنك اقفل الباب صدفةً من الداخل قبل ترجلهم من السيارة لإقتحامه، وقد تنبه موظفو البنك للأمر فلاذوا بالفرار الى جهةٍ مجهولة.

وحوالي الساعة 13.50 من التاريخ ذاته في محلة الجية، حضر 3 اشخاص مجهولين بحوزتهم أسلحة حربية على متن سيارة فضية اللون مجهولة باقي المواصفات، الى محطة الـ ” هيبكو” وشهروا أسلحتهم بوجه عمال المحطة في محاولة لسلبهم، وبالتزامن مع ذلك دخلت سيارة الى المحطة لتعبئة الوقود فسارعوا الى الهروب.

وتحسباً لقيامهم مجدداً بتنفيذ أي عملية سطو مسلح قد تؤدي الى حصول اطلاق نار ووقوع ضحايا، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الميدانية لكشف هويتهم وتوقيفهم بالسرعة الممكنة.

من خلال المتابعة تبين أن من قام بكلا المحاولتين هي العصابة ذاتها، وتمكنت الشعبة من معرفة جميع افرادها، وهم:

ف. أ. (مواليد عام 1990، فلسطيني) بحقه أسبقيات بجرم محاولة سرقة وتهجم وشجار.

أ . م. (مواليد عام 1981، فلسطيني) بحقه أسبقيات تهديد.

ي. أ. (مواليد عام 1994، مصري) بحقه أسبقيات تزوير.

بتاريخ 22/11/2018 وبعد عملية رصد ومتابعة حثيثة تمكنت قوة خاصة من الشعبة من توقيف الأولين في محلة الاوزاعي بعملية نوعية ومتزامنة، وبتاريخ 23 منه أوقف الثالث في بلدة برجا.

وقد ضبط في منزل الأول بندقية كلاشنيكوف و 4 مماشط، وذخيرة ومسدس خلبي، ولوحة سيارة مسروقة وقناعين للوجه إضافة الى جعبة حربية.

بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، كما اعترفوا أنهم كانوا سينفذون عملية سطو مسلح على البنك ذاته يوم السبت 24/11/2018.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.