بالصور هذا ما تم العثور عليه داخل علب الشاي في مطار بيروت

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "بتاريخ 22/11/2018، تمكنت فصيلة التفتيشات في سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدّرة، وهي عبارة عن حوالي /20000/ حبة من نوع "كبتاغون"، مخبأة داخل /8/ علب شاي، وهي عائدة للمدعو:

ع. ق. (مواليد عام 1990، سوري)، الذي كان مسافراً إلى خارج لبنان على متن خطوط طيران الشرق الأوسط، فتم توقيفه.

أحيل مع المضبوطات إلى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".