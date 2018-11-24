هذه هي اللائحة المدعومة من التيار لإنتخابات نقابة الصيادلة

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اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر في انتخابات نقابة صيادلة لبنان، الاحد 25 تشرين الثاني ٢٠١٨ في مركز "نيو بيال" في فرن الشباك، هي لائحة "الاستقلال والنهوض النقابي":

- النقيب: د. محمد مرقباوي.

-عضوية مجلس النقابة: شادي مارون (تيار وطني حر)، سمير رزق (تيار وطني حر)، سهى سنو، بشار بيك، ليديا رباع خبّاز، ندى سعادة، جورج زمّار، فادي خوري وأيهم الأحمر.

-عضوية صندوق التقاعد: انطوان سعادة(تيار وطني حر)، فادي نصر الدين، عايدة سمارة وأحمد جابر.

-مجلس التأديب: دورا حداد (تيار وطني حر) ونبيل شحادة.