الوزير رفول: طرابلس ستكون عاصمة لبنان الاقتصادية ومشاريع استراتيجية قادمة

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زار وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور بيار رفول رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس الاستاذ توفيق دبوسي بحضور الاعضاء والسيدة ليندا سلطان يرافقه مستشاره المحامي جوزيف صالح.

وقد رحّب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس الاستاذ توفيق دبوسي بالوزير رفول قائلاً: نحن نفتخر بالوزير رفول انسانياً واجتماعياً ووطنياً كوزير في الحكومة ولشؤون رئاسة الجمهورية كذلك محملين إياه رسالة الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون بأننا داعمون للعهد الذي سيؤمن الامن والامان والازدهار للبنانيين عبر إطلاق اكبر ورشة استثمارية في لبنان وفي طرابلس.

ثم كانت كلمة للوزير رفول الذي اشاد بها بالجهود التي يقوم بها الرئيس دبوسي لناحية المشاريع الاستراتيجية التي يعمل عليها، ونحن كأولاد الشمال نفتخر بذلك ونريد ان تكون طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية لأننا على ابواب مرحلة جديدة ستشكّل فيه منصة لاعمار سوريا. أما المشاريع الاستراتيجية التي يتم العمل عليها حاليا فهي توسيع المرفأ وسيأتي بعدها تشغيل مطار القليعات لكننا نحتاج ايضاً الى تطوير البنى التحتية من طرقات وقطارات. ونحن نتأمل بإنجاز ذلك خاصة واننا نشهد للرئيس دبوسي على تفانيه للمصلحة العامة خدمة لطرابلس الحبيبة.