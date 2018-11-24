فصل الصيدلي زياد نصور من التيار الوطني الحر

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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بعد امعان الصيدلي زياد نصور في خرق الانظمة الحزبية ومخالفته مجدداً لقرارات التيار الوطني الحر النقابية واصراره على الترشح لعضوية مجلس نقابة صيادلة لبنان، قرر مجلس التحكيم في التيار بالاجماع فصل السيد زياد نصور من التيار والزامه بتسليم بطاقته الحزبية.

ان التيار الوطني الحر يؤكد ان الصيدلي نصور لا يمثّل التيار بأي شكل من الاشكال ويدعو الصيادلة للاقتراع يوم الاحد ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٨ للائحة "الاستقلال والنهوض النقابي" برئاسة الدكتور محمد المرقباوي التي تضم مرشحي التيار الرسميين.