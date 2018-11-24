التيّار الوطنيّ الحرّ هاليفاكس \ نوڤا سكوشيا - كندا يشارك بالذكرى الــ ٧٥ لأستقلال لبنان

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شاركت هيئة كولكو هاليفكس - نوڤا سكوشيا- كندا بالاحتفال الذي اقامه القنصل الفخري المهندس وديع فارس وعقيلته كاتي عرب بمناسبة اليوبيل ال 75 لاستقلال لبنان ، كما شارك بعض الشخصيات الرسمية الكندية، والروحية والحزبية وابناء الجالية اللبنانية.

افتتحت هذه المناسبة الجليلة برفع العلم اللبناني الى جانب العلم الكندي كما تماذجت الاصوات بغناء النشيد الوطني اللبناني والكندي، تلاها لوحة دبكة تعبيرية من التراث اللبناني .

ومن وحي هذه المناسبة القى سعادة القنصل فارس كلمة معبرَة من الاغتراب الى الوطن الام واصفا العلاقة المتينة ما بين المغتربين في العالم والاهل في لبنان، كما سلم درعا تقديريا الى معالي النائب والوزيرة لينا مدلج دياب شاكرا عطائها وتضحياتها الى الجالية اللبنانية في هاليفكس .