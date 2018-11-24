أسرار الصحف ليوم السبت 24 تشرين الثاني 2018

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أسرار - الجمهورية

رفض مرجع سياسي تحديد موعد لأحد الوزراء على خلفية مواقف أدلى بها الأخير إعتبرها المرجع أنها تنمّ عن «قلِّة وفا».

يتخوّف مطلعون من سعي البعض للإنتقال من تشريع الضرورة إلى ضرورة التشريع في غياب الحكومة ما يؤشّر إلى إستبعاد ولادتها.

طلب رئيس تيار سياسي موعداً من رئيس دولة مشترطاً أن يكون اللقاء بعيداً من الإعلام فأتاه الجواب بالرفض.



كواليس - البناء



قالت مصادر خليجية إنّ سلسة اتصالات وضغوط وإغراءات تقوم بها السعودية وتعاونها دولة الإمارات لتأمين أوسع مروحة ممكنة من الزيارات العربية لولي العهد السعودي قبل حلول موعد قمة العشرين في الأرجنتين وإنّ شيئاً مماثلاً يتم لتوفير مجموعة لقاءات مع قادة العالم المشاركين في القمة بعدما تمّ ضمان اللقاء بكل من الرئيسين الأميركي والروسي. وقالت المصادر إنّ العقدة تتمثل بالموقف الألماني بعدما نجح ولي عهد أبو ظبي في تأمين الموعد مع الرئيس الفرنسي.



اللواء

غمز

أبلغت جهات مفاوضة سقف التنازل الذي يُمكن أن يقدّم لمعالجة عقدة التوزير الراهنة.

لغز

أمنت الدوائر المعنية رواتب القطاع العام، بما في ذلك الأجراء والمياومين بفترة زمنية لا تتعدّى الأشهر الأولى من السنة!.

همس

تراجع الإهتمام الغربي، ظاهرياً، بتأليف الحكومة، في حين تنشط حركة الاستطلاع الدبلوماسي وراء الكواليس.

المستقبل

يقال

إنّ ديبلوماسياً غربياً رفيعاً حذّر أمام وفد لبناني زاره مؤخراً من أنّ رئيس النظام السوري بشار الأسد يعمل على إجهاض الحلّ السياسي وعرقلة عودة النازحين لرغبته في إعادة إحكام سيطرته على سوريا.