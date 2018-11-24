مصادر بيت الوسط: الحريري لم يعط بعد جوابه النهائي

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أكدت مصادر بيت الوسط لـ»البناء» أن لا سبب يفرض على الرئيس المكلف أن يلتقي نواب سنة 8 آذار لا سيما أنه التقى بهم عندما أتوا إلى الاستشارات النيابية ضمن كتلهم، ومع ذلك فإن الحريري لم يعط بعد جوابه النهائي إن كان سيلتقي بهم أم لا.

ورداً على سؤال عن إمكانية أن يلجأ الرئيس الحريري إلى تأليف حكومة من دون حزب الله، لا سيما أن الحكومة جاهزة منذ ثلاثة اسابيع كما يقول، تشدد المصادر على أن توزير شخصيات تكنوقراط بدل وزراء حزب الله لا يمكن أن يمر، فالرئيس نبيه بري أولاً لن يشارك في حكومة من دون حزب الله، وثانياً من المؤكد أن الرئيس ميشال عون لن يوقع مرسوم التأليف من دون الحزب، وبالتالي فإن هذا الأمر سيبقى خارج المنطق، لا سيما ان تحدي حزب الله الحريري بالقول فليذهب ويؤلف الحكومة من دوننا يأتي في سياق الاستفزاز لا أكثر ولا أقل.

رغم كل ذلك، رأت أوساط سياسية لـ»البناء» أن لقاء الحريري بالنواب السنة المستقلين قد يسرّع عجلة التأليف، لا سيما أن اللقاء سيفتح باب النقاش بين النواب السنة والحريري من دون أن يعني ذلك التفاهم على توزير شخصية منهم، داعية الحريري الى عدم التشبث بمواقف لن تعود بالفائدة عليه، وداعية الى ترقب الساعات الثماني والاربعين المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه، مع اشارة المصادر، الى ان الكرة باتت في ملعب الرئيس المكلف وحده الذي عليه أن يعطي وزيراً من الوزراء السنة الستة.