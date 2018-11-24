السجن 10 سنوات لفرنسي أدين بالإعداد لتفجير انتحاري في لبنان

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أصدرت محكمة الجنايات في باريس اليوم الجمعة، حكما بالسجن 10 سنوات بحق فرنسي أدين بالإعداد لتفجير انتحاري يستهدف الشيعة في لبنان لحساب تنظيم "داعش".

وأعلنت النيابة العامة في بيان أن محمد رضا أوهراني (البالغ من العمر 27) اعتقل عام 2014 في ضواحي باريس، ومثل أمام القضاء بتهمة "العمل مع أشرار للإعداد لارتكاب أعمال إرهابية".

وأدين أوهراني بالتوجه إلى سورية عام 2014 للانضمام إلى صفوف "داعش" وبالمشاركة في تدريبات عسكرية وإعداد ديني، "كما شارك في نشاطات هذه المجموعة".

وتابع المصدر نفسه أن أوهراني توجه بعد ذلك إلى لبنان بناء على طلب التنظيم لارتكاب تفجير انتحاري، وتبين أنه عاد إلى فرنسا وتخلى عن تنفيذ هذا الاعتداء.

كما أدين بـ "محافظته بعد عودته إلى فرنسا على علاقاته بمسؤولين في التنظيم، و عرضه عليهم تنفيذ أنشطة على الأراضي الفرنسية".

وطالب المدعي العام الفرنسي بسجن أوهراني 15 عاما.