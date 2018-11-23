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تشكيل الحكومة معلق ومعه التصدي لملفات ملحة كثيرة

23
NOVEMBER
2018
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 حتى الآن، لا يبدو رئيس الحكومة المكلف متحمساً للقاء النواب السنَّة المعارضين لتيار المستقبل.


هذا هو على الأقل، ما أوحت به أوساطُه اليوم عبر الأوتيفي، بعيد الكشف عن اتصال أجراه اللقاء التشاوري ببيت الوسط لطلب موعد.


وبالنتيجة، تشكيل الحكومة معلق، ومعه التصدي لملفات ملحة كثيرة، تستوجب سلطة تنفيذية مكتملة المعالم للتعامل معها.


وفي انتظار خرق مفاجئ ما، دق التيار الوطني الحر اليوم جرس إنذار ميثاقياً، من بوابة رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، نظراً إلى ما ينذر به ما يجري للمستقبل، خصوصاً إذا مرَّ كأن شيئاً لم يكن.


فأقلُّ ما يقال في السكوت عن تغلغل الخلل الميثاقي الى العمل النقابي، أنه سيشكل نقطة سوداء في سجل كل القوى السياسية، سواء التي سعت إليه، أو تلك التي غطته في مقابل موقع، مكررة تجاربها الممتدة بين عامي 2005 و2016، حيث قبلت بفتات المراكز، متخلية عن حقها بالجلوس إلى مائدة الشراكة الفعلية والمساواة التي لا تقبل أي مهادنة أو تنازل.

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