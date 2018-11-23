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مخزومي يتبرع لبلدية بيروت بأنابيب لمعالجة مشكلة الفيضانات

23
NOVEMBER
2018
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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي محافظ مدينة بيروت زياد شبيب.

 

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الزيارة هي للبحث في الحلول لمشكلة الطوفان الذي أغرق الرملة البيضاء قبل أيام بالمياه الآسنة وما خلّفه من أضرار فادحة على المواطنين.

 

وتابع مخزومي: في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها عاصمتنا الحبيبة بيروت أجد نفسي كنائب عنها ملزماً بالتحرك والبحث عن حلول لهذه المشكلة القديمة الجديدة التي تتكرر عند كل شتوة. وأعلن أنه جاهز عبر "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍلأﻧﺎﺑﻴﺐ" Future Pipe Industries التي يملكها المساعدة لإيجاد حلول مؤقتة من خلال تقديم أنابيب بالأقطار المطلوبة تصب على مسافة 2 كلم في البحر بعيداً من الشاطىء، والمساعدة أيضاً في وضع التصاميم عبر شركته الهندسية (أينيا – Enioa). وأكد أنه على استعداد لتقديم هذه الهبة على أن تقوم البلدية بعملية التركيب، ريثما تحل مشكلة محطات التكرير، ويعاد تشغيلها مجدداً.

 

وأكد أنه يساند أي قرار يتخذه نواب بيروت دفاعاً عن حقوق أهلنا وكرامتهم، رغم أنه لم يكن ضمن عداد النواب الذين قدموا إخباراً ضد مجهول في موضوع الفيضان المؤلم والمهين. ولفت إلى أن التأخير في محاسبة ومساءلة المذنب الذي تسبب بهذه الكارثة هو إهانة لكرامة الناس وهيبة الدولة وقيمة الإنسان في هذا البلد، مشدداً على أنه من المعيب أن يعيش لبنان دون بقية دول العالم بدائية لا مبرر لها سوى التجاهل الرسمي والطمع المدعوم بيأس المواطنين من حكامهم ونظامهم.

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