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VAMOS CUBA إستعراضٌ غنائيٌّ راقص ينقل أجواء هافانا الى كازينو لبنان

23
NOVEMBER
2018
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بعد نجاح المهرجانين البرازيليّ والإسبانيّ، ها هو "كازينو لبنان" يواصل إستضافته للإستعراضات الأجنبية من خلال إستقدام الإستعراض الغنائي الراقص VAMOS CUBA لينقل أجواء هذا البلد النابض بالحياة الى "صالة السفراء" من 22 تشرين الثاني وحتى الأوّل من كانون الأوّل القادم.

 

يأتي إستعراض VAMOS CUBA ليقدّم لمحة عن ثقافة كوبا المعاصرة من خلال مزيج من الرقص والموسيقى اللاتينيّة التي تستحضر الى الأذهان صورة كوبا الشواطئ الرمليّة البيضاء، كوبا الألوان الفرحة، كوبا الرومبا والمامبو والتشاتشا والريغاتون والسالسا، كوبا عطر السيجار، كوبا الرقص والشغف والحبّ.

 

تدور أحداث قصّة الإستعراض في مطار هافانا، حيث يعيش المشاهد أحلام وآمال وقصص شخصيّات مختلفة تعبّر عن نفسها من خلال الموسيقى التي تلعب دوراً كبيراً في الحياة الكوبيّة.

 

مصمّمة الرقص "نيلدا غيرا" التي قدّمت إستعراض "هافانا راكاتان" الشهير الذي جال العالم، تمزج من خلال إستعراض VAMOS CUBA الرقص التقليديّ الكوبيّ بالرقص المعاصر على وقع أنغام الفرقة الموسيقية بقيادة "رودني باريتو" وتمايل أجساد الراقصات الأكثر إثارة في كوبا.

 

VAMOS CUBA هو دعوة مفتوحة لعشّاق هافانا والسيجار والسالسا وللجمهور العريض لإكتشاف ثقافة هذا البلد والإنغماس في أجوائه الحارّة وموسيقته التي لا تقاوم. هذا ما تتحضّر لإستضافته "صالة السفراء" العريقة التي عوّدت روّادها على أجمل وأرقى العروض من مختلف أنحاء العالم وكافة الحضارات.

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