لابورا هنأت بالاستقلال وأشادت بشفافية المباراة في الحربية ومهنيتها

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هنأت الهيئة الإدارية لجمعية "لابورا"، في بيان، "اللبنانيين باليوبيل الماسي لذكرى الاستقلال ال75، وتأسيسا على مضمون الخطب التي ألقاها قائد الجيش العماد جوزاف عون في أكثر من احتفال"، ورأت ان "الاحتفالات التي عمت المناطق اللبنانية لمناسبة هذه الذكرى، أكدت مرة أخرى وحدة اللبنانيين ووقوفهم بجميع طوائفهم وانتماءاتهم صفا واحدا دعما للجيش قيادة وضباطا وأفرادا دافعا عن استقلال لبنان وحمايته من كل عدو ومحاربة الإرهاب".

واعتبرت ان "اجماع أركان السلطة السياسية، من الاتجاهات السياسية كافة على دعم المؤسسة العسكرية ومنحها كامل الثقة لإنجاز كل ما من شأنه المحافظة على أمن الوطن واستقراره، يؤكد أن هذه المؤسسة البعيدة عن الطائفية، يمكن ان تكون مثالا لما يجب أن تكون عليه باقي مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، وخصوصا لجهة خدمة المواطن وشفافية التصرف ومحاربة الفساد".

ورأت ان "الامتحانات التي أجريت للسنة الثانية على التوالي، لقبول تلامذة ضباط في الكلية الحربية، تؤكد ايضا ان هذه الامتحانات، ان بطريقة اجرائها وحتى صدور نتائجها، تشكل نموذجا لباقي التعيينات والمباراة التي تجريها الإدارات المعنية لاختيار موظفي الاسلاك العسكرية والقضائية والدبلوماسية والإدارية والفنية".

واذ هنأت "لابورا"، "الجيش قائدا وضباطا وأفرادا بذكرى الاستقلال"، ثمنت "إنجازاته المحققة، وخصوصا دحره للارهاب، ونتمنى أن يحيي اللبنانيون الذكرى المقبلة من الاستقلال، وهم ينعمون مع عائلاتهم بالاستقرار الامني والبحبوحة والعيش الرغيد والوطن لبنان في عزة وكرامة".