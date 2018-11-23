وزير البيئة يطلب من محافظ البقاع والمدعي العام البيئي إجراء تحقيق لتحديد مصدر تلوّن نهر البردوني باللون الاحمر

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وجّه وزير البيئة طارق الخطيب اليوم كتابين الى كل من محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة والمدعي العام البيئي لاجراء تحقيق وتحديد مصدر تلوّن نهر البردوني باللون الاحمر في 19 تشرين الثاني الحالي.

وجاء في الكتاب الذي وقّعه وزير البيئة الى محافظ البقاع " عطفاً على ما تداولته وسائل الاعلام بتاريخ 20 تشرين الثاني 2018 حول تلوّن نهر البردوني باللون الاحمر جراء مواد تمّ تفريغها في مكان ما في الحوض الاعلى للنهر، نتمنى من سعادتكم تكليف من يلزم بإجراء تحقيق لتحديد مصدر هذا التلويث واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي تكرار أعمال مماثلة ، بهدف حماية النهر من جهة وحماية محطة الصرف الصحي في زحلة من جهة أخرى ، خصوصاً أنه لدى انجاز الاشغال التي بدأت منذ فترة لاستكمال شبكة المجارير في المنطقة فإن أي تصريف مستقبلي لأية مواد في المجرور سينتهي بها المطاف في محطة التكرير ما قد يعيق حسن أداء المحطة ".