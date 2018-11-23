living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير البيئة يطلب من محافظ البقاع والمدعي العام البيئي إجراء تحقيق لتحديد مصدر تلوّن نهر البردوني باللون الاحمر

23
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وجّه وزير البيئة طارق الخطيب اليوم كتابين الى كل من محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة والمدعي العام البيئي لاجراء تحقيق وتحديد مصدر تلوّن نهر البردوني باللون الاحمر في 19 تشرين الثاني الحالي.
 
وجاء في الكتاب الذي وقّعه وزير البيئة الى محافظ البقاع " عطفاً على ما تداولته وسائل الاعلام بتاريخ 20 تشرين الثاني 2018 حول تلوّن نهر البردوني باللون الاحمر جراء مواد تمّ تفريغها في مكان ما في الحوض الاعلى للنهر، نتمنى من سعادتكم تكليف من يلزم بإجراء تحقيق لتحديد مصدر هذا التلويث واتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي تكرار أعمال مماثلة ، بهدف حماية النهر من جهة وحماية محطة الصرف الصحي في زحلة من جهة أخرى ، خصوصاً أنه لدى انجاز الاشغال التي بدأت منذ فترة لاستكمال شبكة المجارير في المنطقة فإن أي تصريف مستقبلي لأية مواد في المجرور سينتهي بها المطاف في محطة التكرير ما قد يعيق حسن أداء المحطة ".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout