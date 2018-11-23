في لبنان... خسر وظيفته بسبب 14750 ليرة لبنانية!

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خسر شاب لبناني يدعى ن.س (21 سنة) وظيفته في أحد المطاعم المعروفة جداً في لبنان، بعد أن حاول اختلاس مجموعة من الأموال، قبل توقيفه من قبل مكتب جرائم المعلوماتية في الشرطة القضائية، وتحويله إلى التحقيق في محكمة جنايات بعبدا، بعد أن ادعت عليه شركة لإنتاج الدجاج وتدير بالوقت ذاته سلسلة مطاعم معروفة في لبنان على هذا الشاب بتهمة إساءة الأمانة وسرقة أموال الشركة إلى جانب تزوير إيصالات وفواتير عن طريق خدمة التطبيق الخاصة بالمطعم.

وفي التفاصيل، أن الشركة قررت منح حسومات بقيمة 14750 ليرة لبنانية على كل فاتورة إذا استخدم الزبون التطبيق الخاص بالمطعم، حيث يصله رمز سري يبرزه في أي فرع من فروع المطعم ليحصل على هذا الحسم. ولفتت الفكرة نظر الشاب الذي قرر إغتنام الفرصة والطلب من أصدقائه وأقاربه الإشتراك بالخدمة، وحين يصلهم الرمز السري يرسلونه له كون هذا الأمر سيعزز مكانته أمام إدارة المطعم وسيرفع من شأنه وسيظهر أمامها بأنه يسوّق لهم.

وإنطلت حيلته على أصدقائه وأقاربه فأرسلوا له بالفعل الرموز التي قام بإدخالها بواسطة بيانات وهمية عن طريق "القرصنة الإلكترونية"، ثم عمد الى تعديل في الفواتير والى حسم الـ14750 ل.ل ليحتفظ بعد ذلك بالمبلغ ويستولي عليه في حين أن الزبون قد دفع الفاتورة كاملة دون أي حسم.

وعن طريق التدقيق المالي وبإستعانة خبراء تقنيين من الشركة تمكنوا بعد أسابيع من ملاحظة هذا الخرق وتعقب الفاعل من كشف هويته، والادعاء عليه بجرم سوء الامانة والسرقة.