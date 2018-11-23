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طقس لبنان.. سيول وثلوج نهاية هذا الأسبوع!

23
NOVEMBER
2018
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار محلية في الداخل وثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

 

- الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحيانا، يبدأ بالإنحسار اعتبارا من يوم الاحد.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا خصوصا في الداخل والجنوب، مترافقة مع عواصف رعدية ورياح ناشطة. تتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 1700 متر وما فوق ويتكون الضباب على المرتفعات، كما نحذر من الانجرافات بسبب حدوث سيول محليا خصوصا في المناطق الداخلية والجنوبية.

 

السبت: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة تتساقط أمطار محلية في الداخل وثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.


الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات. تنحسر الامطار في مختلف المناطق بينما يتوقع تساقط امطار محلية وثلوج على ارتفاع 1600 متر ومافوق قبل الظهر في الشمال.

 

-الحرارة على الساحل من 12 الى 22 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16، في الارز من درجتين الى 7 درجات، في الداخل من 7 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,16 ساعة، غروب الشمس: 16,31

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