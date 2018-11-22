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الرئيس عون واللبنانية الاولى حضرا حفلا موسيقيا

22
NOVEMBER
2018
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الرئيس عون واللبنانية الاولى حضرا حفلا موسيقيا

دعت اليه قيادة الجيش لمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال

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لبى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة ناديا الشامي عون مساء اليوم، دعوة قيادة الجيش لحضور الحفل الموسيقي الذي نظمته مديرية التوجيه على مسرح "كازينو لبنان"، وذلك لمناسبة العيد الماسي للاستقلال.

وقد وصل الرئيس عون واللبنانية الاولى الى مبنى كازينو لبنان عند الساعة الثامنة وخمس وعشرين دقيقة مساء، حيث كان في استقبالهما على مدخل الكازينو قائد الجيش العماد جوزف عون وعقيلته، ورئيس مجلس ادارة الكازينو ومديره العام رولان خوري.

وحضر الحفل ايضاً وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وعدد من النواب، وكبار القضاة، وقادة الاجهزة الامنية والمدراء العامون، ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة كلودين عون روكز، وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية واعلامية وفنية.

افتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني الذي انشدته فرقة موسيقى الجيش اللبناني، اتبعته بعدد من الاغاني الوطنية. وبعد كلمة لعريفة الحفل، قدمت فرقة "ميوزيك هول" الغنائية مجموعة منوّعة من الاغاني اللبنانية ذات الطابع الوطني والتراثي بألحان مميزة.

وقد هنّأ الرئيس عون في ختام الحفل فرقة الجيش اللبناني وفرقة "ميوزيك هول" على الاداء الذي قدماه، واحيائهما سهرة الاستقلال,

 

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