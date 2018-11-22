المونسيور مبارك للصحافي علّيق: انت غريب عن الجمهورية

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خلال حلقت "صار الوقت" مع الاعلامي مارسيل غانم عبر شاشة ال MTV وحيث كان يستضيف المونسنيور كميل مبارك والصحافي حسن علّيق وخلال الحديث عن الاستقلال قال المونسنيور مبارك: "لا احد من السياسيين في لبنان يملك رؤيا عن مستقبل لبنان ونحن نعيش تكاذب في لبنان" وخلال رد الصحافي علّيق : " بشير الجميل قتل ولم يستشهد واخذ الخيار السياسي الذي هزم لصالح اهل الارض" فرد المونسنيور كميل مبارك: "الكل استشهد من اجل لبنان ولكن كل واحد كان عندو عدو الو وبشير الجميل انتخب في البرلمان اللبناني بشكل شرعي وهو رئيس جمهوريتك ( رداً على حسن عليق )" وأضاف مبارك " اذا لم تقبل بشير الجميل رئيساً لجمهوريتك فانت غريب عن الجمهورية"