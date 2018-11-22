حزب الله بمناسبة استقلال لبنان : تحيّة للشهداء الذين قاتلوا المحتلّين والتكفيريين

A + A -

بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد الاستقلال، أصدر حزب الله البيان التالي:

يهنئ حزب الله اللبنانيين جميعاً بالذكرى الخامسة والسبعين لعيد الاستقلال، ويتوجه بالتحية والإكبار للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لتحرير الوطن وقاتلوا المستعمرين والمحتلين والتكفيريين وطردوهم من بلادنا.



ويشيد حزب الله بتلاحم الجيش والشعب والمقاومة الذي صنع التحرير عام 2000 وحافظ عليه عام 2006 واستكمله بالقضاء على التكفيريين عام 2017.

ويرى حزب الله أن هذه المناسبة الوطنية الجامعة توجب على اللبنانيين جميعاً التكاتف والتوحد والتعاون للمحافظة على هذا الاستقلال من خلال التمسك بقوة لبنان المتمثلة بجيشه وشعبه ومقاومته، والحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك.