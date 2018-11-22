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بين الجيش اللبناني والاستقلال: حكايات بطولة وإنسانية ( لارا الهاشم )

22
NOVEMBER
2018
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بعد 75 عاماً على إعلان استقلال لبنان، اندحر احتلال وعاد احتلال آخر وتبدّل الأعداء، لكن حامي الإستقلال ظلّ واحداً وهو الجيش اللبناني. ففي السنوات الأخيرة ظهر عدو جديد للبنان مع انتشار موجة الإسلام المتطرّف لكن الجيش ظلّ له في المرصاد حفاظا على سيادة الوطن.


في العام 2000 أطلّ رأس السنة على اللبنانيين بمأساة من بوابة الشمال وتحديداً من جرود الضنية، دفع الجيش ثمنها بطولات معمّدة بالشهادة. وحده الجيش اللبناني يومها بشهدائه ال 11 و جرحاه ردّ عن لبنان مخططاً إرهابياً كان مرسوماً له منذ ذلك العام.


بعد سبعة أعوام أطلّ الإرهاب مجدّدا من بوابة الشمال لكن آخذا من المدنيين دروعاً بشرية. اختلف المكان وتبدّلت التسمية، من التكفير والهجرة إلى فتح الإسلام، لكن العدوّ لم يتغيّر. هي يد الإرهاب التي أرادت انتهاك سيادة لبنان بقيادة شاكر العبسي عبر مخيم نهر البارد. فغدر فتح الإسلام بالجيش اللبناني الذي سقط له 171 شهيداً وعشرات الجرحى، منهم من استُشهد تحت ركام الدمار الذي خلّفته وحشية الإرهاب. ومنهم من لا يزال شاهداً على حكاية انتصار معمّدة بدماء رفاق السلاح.


مرّت أعوام وظل لبنان هدفاً للإرهاب لكن الجيش بقي هو الضمانة الوحيدة لسيادة واستقلال لبنان. ورغم ضعف إمكاناته بالعتاد العسكري ظلت إرادة القتال لديه هي الأسمى. فمهما طالت لائحة الغدر به في الداخل، من عبرا إلى عرسال ومن خلال البؤر الأمنية التي زُرعت في المخيمات، ظلّ الجيش يعطي من دون مقابل ويواجه من دون استسلام. في ال 2013 غدرت مجموعة الإرهابي أحمد الأسير بالجيش اللبناني عن سابق تصوّر وتصميم. أسر الأسير الجنوب وصيدا لأشهر وكان في خطبه ومجالسه الخاصّة يحرّض على الجيش ومخابراته. حتى انتهت لعبة الغدر في معركة دعا فيها مسلّحيه إلى "تخزيق" عناصر الجيش المنتشرين. لكن الجيش كان قد اتّخذ القرار بإنهاء هذه الظاهرة التي تهدّد سيادة لبنان واستقراره. فحسَم المعركة ومجدّدا كلّل الإنتصار بشهادة العشرات من عناصره.


اكتسب الجيش من معاركه في مواجهة الإرهاب في ظروف صعبة داخل مربّعات ضيقة، خبرة في قتال العصابات والمجموعات. زادت مهارته في فنّ القتال وفي المباغتة. حتى أن اختطاف عسكرييه في عرسال في الثاني من آب ال 2014 لم يثنه عن عمله العسكري و المخابراتي الإستثنائي لإعادة عرسال إلى كنف الدولة. شكّلت عمليات الكرّ والفرّ مع الإرهاب في السلسلة الشرقية حافزا لقيادته لفتح معركة تطهير جردي راس بعلبك والقاع واستعادة جثامين الشهداء بعد أن دفع الإرهابيين إلى الإنسحاب إلى آخر نقطة تجمّع لهم في وادي مرطبيا. عرف الجيش كيف يهزمهم ويضعف معنوياتهم فاستسلموا وقبلوا بكشف مصير العسكريين المختطفين. كان يدرك الجيش أن هذه المعادلة ستكلّفه شعبياً لكنه أبى أن يعلن عن نصر منقوص ما دامت هناك أمّ واحدة تبكي على مصير إبنها المجهول. فالمؤسسة العسكرية مرتبطة ارتباطا لصيقاً بالسلاح وبالبذة وبالحزم وبالوهرة، لكن عناصرها هم من نسيج هذه الوطن، هم أبناءه وبناته. والعلاقة التي تربط الجيش بشعبه ليست قتالية فحسب بل وجدانية وعاطفية. هذه هي الصورة التي ظلّ الجيش يعكسها في عزّ المعارك. منذ نهر البارد حين أخرج عائلات وأطفال فتح الإسلام من المخيّم، إلى عرسال التي نجا فيها أبو مالك التلي في اللحظة الأخيرة من عبوة ناسفة كان الجيش أعدّها له لما رصدت طائرة الإستطلاع أطفالا يلعبون خلفه، وصولا إلى الجرود التي نجت فيها مجموعة إرهابية من نيران الجيش لأنها كانت تقود مدنيا أعزلاً.


إذا على مرّ السنوات ظلّ الجيش هو حامي الوطن في كل المحطّات وفي أحلك الظروف. عين على الإرهاب السلفي وعين أخرى على الإرهاب المتسلّل من الحدود الجنوبية. ظلّ هو المحافظ على كرامة النّاس، لأن الإستقلال لا يكتمل إذا قُطع الخيط الإنساني بين الجيش وشعبه. فهو يخطئ ويملك الشجاعة على الإعتذار وهو يتعالى على الحملات والإنتقادات لأن هدفه السامي هو حماية الإستقرار ليبقى هناك استقلال.

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