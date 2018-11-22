ميشال عون الجوهرة والمنارة...

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جوزيف مخايل -

وحده ميشال عون زرع فينا حبّ الوطن الذي يجري في عروقنا ، فمهما كتبنا وقلنا فيه لن ولن نوفيه حقّه، ومِن حقّه علينا أن نعمل من أجل وطن أحبه بكلّ صدق وأمانة، وأن نحافظ على مكتسباته وثرواته ومقدّساته....

هذا الرجل ما زال يناضل وينضال لأجل بناء وطن حلمت به الاجيال، لا يكل ولا يتعب ولا يستريح شغله وهمه لبنان الوطن الذي آمن وعمل لأجله وما زال....

انه ميشال عون الجوهرة النادرة التي تتألق في الازمات والصعوبات ، انه كالمنارة التي ترشد السفن والصيادين في مهماتهم وعند اشتداد العواصف عليهم....

فالعماد عون متمسك بحلمه ولا بد أن يصل فميشال عون عودنا معه أن الاحلام تتحقق معه ، لذا يجب ان نكون معه متراصين متضامنين في سبيل بناء وطن الحلم لاجيالنا المستقبلية....

إنه بوصلة الوطن نحو شاطئ ألامان ورجل الاستقلال في العصر الحديث...