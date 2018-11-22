درغام: نريد المناصفة في قوى الأمن... وكلام الشهابي عن باسيل مردود

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رفض نائب "تكتل لبنان القوي" أسعد درغام خلال مقابلة صحافية وصف الخلاف مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالمعركة، مؤكدا أن ما جرى تباين في الآراء، وهناك غبن في التقسيمات ونحن نسعي لتصويب الأمور عبر إعادة توزيع عادل للمناصب والوصول الى نتيجة إيجابية عبر انجاز الاصلاحات اللازمة، بعيدا عن أي كيدية سياسية"، مؤكدا أن الرئيس الحريري متفهم لهذه المواقف، وقد جرى اللقاء مع اللواء عثمان وشرح وجهة نظر التيار الوطني الحر، وهي الوصول الى المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وان كانت 48 ـ 52 ولكن لن نقبل بـ 35 ـ 65 .

وأكد درغام أن القيادة الأمنية هي التي من المفترض ان تختار الضباط الأكفاء من أي طائفة كانت، لافتا الى أنه تم الاتفاق على تصحيح الأمور وقد أبدى اللواء تفهمه لهذا الأمر.

وحول سؤال عن منصب مدير عام الأمن العام، لفت درغام الى أن هناك تبادل بين جهازي أمن الدولة والأمن العام، وجهاز أمن العام هو الجهاز الوحيد للطائفة الشيعية، وفي عهد الرئيس عون سنسعى لتأمين حقوق الجميع من دون إستثناء وسيكون هناك منظومة أمنية تتمثل فيها الجميع.

وحول الموقف من تمثيل النواب السنة في الحكومة، أشار درغام الى أننا لن نقبل بدخول الرئيس الحريري في حكومة ويشعر أنه مغبون، لأن الغاية ليست تشكيل الحكومة وانما الوصول الى حكومة منتجة، لأن الناس ضاقوا ذرعا والأوضاع المعيشية ضاغطة للغاية، ونحن نسعى لتفهم موقف الجميع، لنتمكن من الوصول الى إخراج يرضي الطرفين ولن نسير باقتراح لا يرضي الرئيس الحريري.

وحول سؤال عن عرقلة حزب الله لحكومة العهد، أشار درغام الى أن حزب الله حريص على انجاح العهد ونحن اليوم أمام موقف محرج وعلى الجميع تقديم تنازلات، لافتا الى أن وجع الناس وحاجاتهم أهم من أي شيء.

وعن كلام النائب السوري فارس الشهابي قال درغام كلامه مردود عليه، وليهتم بشؤون بلده، لا يحق لنا التدخل بأحداث سوريا ولا يحق لأحد التدخل بلبنان. مؤكدا، أننا كتكتل وطني حر مستقلون ولا نتقيد بأي رأي خارجي على الاطلاق .واستغرب درغام تصريحات جميع المسؤولين والسياسيين عن محاربة الفساد ، والمفسدين، وتساءل أن كان هؤلاء جميعا ضد الفساد فمن هم الفاسدين اذا؟