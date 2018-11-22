رئيس الجمهورية للعسكريين: نضع بين أيديكم ذكرى الاستقلال لتضخوا فيها روح العنفوان وتحافظوا عليها أيقونة للحرية وضمانة لرسالة لبنان

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عرض عسكري لمناسبة عيد الاستقلال الماسي الخامس والسبعين برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيسين بري والحريري

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند التاسعة من صباح اليوم الاحتفال الوطني الكبير والعرض العسكري الذي اقامته قيادة الجيش اللبناني في جادة شفيق الوزان مقابل مدخل قاعدة بيروت البحرية بمناسبة عيد الاستقلال الماسي الخامس والسبعين.

وحضر الحفل الى جانب رئيس الجمهورية كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، الرئيس أمين الجميل، الرئيس ميشال سليمان، الرئيس فؤاد السنيورة، السيدة نايلة معوض، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، ووزراء ونواب حاليون وسابقون ومقامات روحية، ورؤساء بعثات دبلوماسية معتمدون في لبنان، واركان الجسم القضائي والاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والهيئات الاقتصادية والاجتماعية والنقابية والاهلية، وقادة الاجهزة الامنية وكبار الضباط والمدعوين.

وقائع الاحتفال

وعند الساعة الثامنة والدقيقة العشرين اكتمل وصول المدعوين، تلاهم وصول علم الجيش. وجرى عرض فيلم وثائقي عن المناسبة أعدته مديرية التوجيه. ووصل على التوالي قائد الجيش العماد جوزف عون حيث اقيمت له مراسم الاستقبال الخاصة. وعند الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والاربعين وصل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف واخذ مكانه الى جانب قائد الجيش بانتظار وصول رئيس الجمهورية. وعند الثامنة والدقيقة الخمسين وصل الرئيس الحريري فعزفت له الموسيقى وادت له التحية ليأخذ مكانه على المنصة، قبل ان يصل الرئيس بري عند الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والخمسين حيث عزفت له الموسيقى وادت له التحية واخذ مكانه على المنصة.

وعند التاسعة، وصل الرئيس عون وكان في استقباله وزير الدفاع وقائد الجيش، وعزفت له الموسيقى لحن التعظيم والنشيد الوطني اللبناني، واطلقت المدفعية احدى وعشرين طلقة ترحيبا فيما اطلقت البواخر العسكرية ابواقها لمدة نصف دقيقة، ثم توجه الى النصب التذكاري لضريح الجندي المجهول حيث وضع اكليلا من الزهر وأضاء شعلة الاستقلال، وعزفت الموسيقى معزوفة تكريم الموتى ولازمة النشيد الوطني ولازمة نشيد الشهداء. وبعدما حيا علم الجيش، صعد الرئيس عون يرافقه وزير الدفاع الى سيارة جيب عسكري مكشوفة وخلفهما قائد الجيش مستقلا بدوره سيارة جيب مكشوفة. واستعرض رئيس الجمهورية الوحدات المشاركة، ثم حيا المشاركين في الاحتفال واخذ مكانه على المنصة ايذانا ببدء العرض العسكري.

وقام تشكيل جوي بالتحليق فوق منطقة العرض حاملا العلم اللبناني وشعار الجيش، بعدها حلق تشكيل جوي آخر متخذا شكل الارزة اللبنانية.

وضم التشكيل الجوي الاول، سرب طوافات من نوع BELL للعمليات المجوقلة، الاخلاء الطبي وقصف القنابل وسرب طوافات من نوع PUMA لتنفيذ مهمات النقل والدعم الجوي القريب وقصف القنابل، وطائرة من نوع CESSNA لمهمات الاستطلاع وقصف الاهداف بواسطة صواريخ موجهة عالية الدقة، وطائرة من نوع BULLDOG للتدريب. اما التشكيل الثاني فتضمن سرب طوافات من نوع GAZELLE لتنفيذ مهمات الدعم الجوي القريب ومجهزة بصواريخ موجهة عالية الدقة، وطائرة من نوع SUPER TUCANO مستلمة حديثا لمهمات الدعم الجوي القريب ومجهزة بقنابل وصواريخ موجهة عالية الدقة.

العرض العسكري

وتقدم قائد العرض العميد الركن جبرائيل معلوف من رئيس الجمهورية واستأذنه ببدء العرض، ثم بدأ عرض الوحدات الراجلة وهي على التوالي: علم الجيش، علم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، علم المديرية العامة للامن العام، علم المديرية العامة لامن الدولة، علم مديرية الجمارك العامة، بيارق الوحدات، الكلية الحربية، القوات البرية (مدرسة الرتباء)، القوات البحرية، القوات الجوية، معهد التعليم، لواء الحرس الجمهوري، الالوية: الاول، الثاني، الثالث، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، واللواء اللوجستي، افواج الحدود البرية الاول، الثاني، الثالث والرابع، فصيلة الاناث في الحرس الجمهوري، فصيلة الاناث في الشرطة العسكرية، فوج التدخل الثالث / سرية مكافحة الشغب، المديرية العامة للامن العام، مجموعة اناث من الامن العام، المديرية العامة لامن الدولة، مديرية الجمارك العامة، الطبابة العسكرية، المركز العالي للرياضة العسكرية، مدرسة التزلج، فوج الاطفاء، رابطة قدامى القوات المسلحة، قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، فصيلة نقابين ومفرزة كلاب تابعتان لفوج الهندسة، مجموعة اللجنة الاولمبية اللبنانية، مجموعة مصرف لبنان، مجموعة اتحاد كشاف لبنان، مجموعة من لبنان المستقبل- المتفوقون في الجامعات، مجموعة خيالة من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والوحدات التي تسير بخطى رياضية وهي: فوج المغاوير، فرع مكافحة التجسس والارهاب، الفوج المجوقل، وفوج مغاوير البحر.

بعدها بدأ عرض الوحدات المؤللة وهي على التوالي: فوج التدخل الرابع/ناقلات جند ام113، لواء الدعم – فوجا الاشارة والمضاد للدروع، الشرطة العسكرية/ناقلات جند نوع فاب، فوج المغاوير/ناقلات جند نوع فاب، الفوج المجوقل/ ناقلات جند نوع برادلي، فوج المدرعات الاول/دبابات نوع ام60، فوج المدفعية الاول/مدافع ذاتية الحركة عيار 155ملم، فوج المدفعية الثاني/راجمات صواريخ، الفوج المجوقل/آليات نوع UTV، وحدة القوى السيارة في قوى الامن الداخلي – آليات مكافحة الشغب، شعبة المعلومات – فرع الحماية والتدخل، قوى الامن الداخلي – مجموعة دراجين، فوج الاطفاء، الدفاع المدني، والصليب الاحمر اللبناني.

وفي الختام، تقدم قائد العرض العميد معلوف من رئيس الجمهورية معلنا انتهاء العرض، غادر بعد ذلك الرئيس عون والرئيسان بري والحريري مودعين من قبل وزير الدفاع وقائد الجيش وكبار الضباط.

ثم تقبل قائد الجيش تهاني الضباط قبل ان يغادر علم الجيش موقع الاحتفال.

كتيب وكلمة الرئيس

ووزع في الاحتفال كتيب عن المناسبة اعدته قيادة الجيش تضمن برنامج العرض وكلمات لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع وأمر اليوم.

وجاء في كلمة الرئيس عون:

"للاستقلال رجال عبروا التاريخ يوم وقفوا في وجه الظلم وانتزعوا الحرية. وعلى امتداد عقود بات للوطن سياج مخضب بالتضحيات، ومرسوم بدماء الأبطال. لكم يا ابناء المؤسسة العسكرية قلوب اللبنانيين، أنتم يا من سهرتهم لصون كرامة اهلكم وأرضكم، وحافظتم على شرف رسالتكم وايمانكم بأن لا عزة لوطن لا ترفعه الشهادة، ولا استقلال من دون شعلة الوفاء تنقلونها من جيل إلى جيل.

أنتم أيها العسكريون، مع إخوتكم في باقي المؤسسات الأمنية، الضمانة في وجه العواصف والتحديات، ومرساة الأمان لجميع اللبنانيين الذين منحوكم ثقتهم، وائتمنوكم على أحلامهم وحقوقهم والتطلعات.

واليوم، إذ نحتفل بالعيد الخامس والسبعين للاستقلال، نضع بين أيديكم هذه الذكرى الوطنية الأكثر عمقاً ودلالة في وجدان الشعب، لتضخوا فيها من جديد روح العنفوان، وتحافظوا عليها أيقونة للحرية، وضمانة لرسالة لبنان في محيطه والعالم، ولجذوره الحضارية والثقافية الممتدة على آلاف السنين.

أعدكم بأن أظل لكم السند والراعي الأمين، وأنا من خبرت الحياة العسكرية، وتشربت منها المعنى الأسمى للشرف والتضحية والوفاء.

معكم نحول الاستقلال الى أمل ووعد بالنهوض صوب غد سيشرق حتماً ناصعاً بالسلام والازدهار والأصالة، على قياس تطلعات اللبنانيين".