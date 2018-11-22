living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حضوركم... فخامة الاستقلال

22
NOVEMBER
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
جومانا ناهض -

ككلّ سنة يكون اللّبنانيّون على موعد مع ذكرى الاستقلال، وفي كلّ موعد إمّا تتّشح الذّكرى بالسّواد وإمّا تتزيّا بالألوان ولكن يبقى البقاء دومًا للبنان ولو مجروحًا.
 
فقد مرّ لبنان على مدى سنوات بأزمات حاولت في ما حاولته أن تضعضع الاستقلال، أن تفكّك اللّحمة بين أبناء الوطن وأن تبني جدران من البغضاء واليأس والكراهيّة.
 
ولكن، عندما وصلتم فخامتكم إلى سدّة الرّئاسة استعاد الاستقلال معكم أبهى صورة: صورة الكرامة.
فخامة الرّئيس،
كم يحلو لنا للسّنة الثّانية أن نعيّد استقلالنا تحت جناح محبّتكم. كم عظيمة ذكراه ال ٧٥ ويوبيله الماسي الّذي تلفّه جهودكم للنهوض به من أزماته.
 
فخامة الرّئيس،
منذ تبوّأتم سدّة الرّئاسة وأنتم تصدرون كتابًا تلو الكتاب بأحرف ماسيّة غير مطبوعة لكنّها تعلّم في الأجيال: كتاب في التّواضع، في الأمل، في بعد النّظر، في التّخطيط، في المحبّة والتّفاني، في الوطنيّة والسّلام... وإصداراتكم مستمرّة لأنّ عطاءاتكم لا تحدّها حروف ولا تضيّق عليها مساحة ولا تكفيها سنوات ولأنّكم تريدوننا أن نقرأ معكم أعظم كتاب في الوطنيّة. عطاءاتكم فعل قداسة ديمومتها بديمومة الخالق نقرأها فنحبّ ما قرأناه لنقرأه مجدّدًا فنعشقه فنشتاق مرّة ثانية لقراءته.
 
فخامة الرّئيس،
إنّ الاستقلال بوجودكم حقيقة رقراقة جرعتها زلال، يحمل في حناياه فخامة المعنى وعظمة الحضور. والعَلَم بين يديكم سما سموّ الإيمان وتبدّلت معكم معاني ألوانه: فالأحمر لم يعد لون الموت بل الدّماء الّتي تجري في عروقنا تمدّنا بالحياة الّتي عشقناها ونستمرّ من خلال حضوركم فيها. الأبيض لون طهارة قلبكم، نبل أفكاركم، حنان أبوّتكم وصبركم بحيث تدفعون بسواعدكم القويّة سفينة البلاد نحو السّلام.
أمّا الأرزة الخضراء، الشّامخة أبدًا على أعالي جبالنا فأضحت مثال جبهتكم المرفوعة دومًا وكرامتكم المغروزة بثبات في ترابه المقدّس وعطاءاتكم الخضراء الّتي لا تنضب أبدًا.
 
استقلالنا في حضور فخامتكم على رأس الدّولة،استقلال حقيقيّ، فلا رهان على آخرين ولا ارتهان لغريبين، ولا انقياد وراء أشباه قياديّين  يدّعون حبّ الوطن والأهم لا خنوع لخارج مهما كانت قوّته فجبروت طائر الفينيق أرفع من أيّ قوّة.
الاستقلال الماسي هو فخامة الاستقلال تحت رعايتكم.
 
عشتم فخامة الرّئيس ودامت معكم عزّتنا وعاش لبنان.
               
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout