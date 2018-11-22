حضوركم... فخامة الاستقلال

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جومانا ناهض -





ككلّ سنة يكون اللّبنانيّون على موعد مع ذكرى الاستقلال، وفي كلّ موعد إمّا تتّشح الذّكرى بالسّواد وإمّا تتزيّا بالألوان ولكن يبقى البقاء دومًا للبنان ولو مجروحًا.

فقد مرّ لبنان على مدى سنوات بأزمات حاولت في ما حاولته أن تضعضع الاستقلال، أن تفكّك اللّحمة بين أبناء الوطن وأن تبني جدران من البغضاء واليأس والكراهيّة.

ولكن، عندما وصلتم فخامتكم إلى سدّة الرّئاسة استعاد الاستقلال معكم أبهى صورة: صورة الكرامة.

فخامة الرّئيس،

كم يحلو لنا للسّنة الثّانية أن نعيّد استقلالنا تحت جناح محبّتكم. كم عظيمة ذكراه ال ٧٥ ويوبيله الماسي الّذي تلفّه جهودكم للنهوض به من أزماته.

فخامة الرّئيس،

منذ تبوّأتم سدّة الرّئاسة وأنتم تصدرون كتابًا تلو الكتاب بأحرف ماسيّة غير مطبوعة لكنّها تعلّم في الأجيال: كتاب في التّواضع، في الأمل، في بعد النّظر، في التّخطيط، في المحبّة والتّفاني، في الوطنيّة والسّلام... وإصداراتكم مستمرّة لأنّ عطاءاتكم لا تحدّها حروف ولا تضيّق عليها مساحة ولا تكفيها سنوات ولأنّكم تريدوننا أن نقرأ معكم أعظم كتاب في الوطنيّة. عطاءاتكم فعل قداسة ديمومتها بديمومة الخالق نقرأها فنحبّ ما قرأناه لنقرأه مجدّدًا فنعشقه فنشتاق مرّة ثانية لقراءته.

فخامة الرّئيس،

إنّ الاستقلال بوجودكم حقيقة رقراقة جرعتها زلال، يحمل في حناياه فخامة المعنى وعظمة الحضور. والعَلَم بين يديكم سما سموّ الإيمان وتبدّلت معكم معاني ألوانه: فالأحمر لم يعد لون الموت بل الدّماء الّتي تجري في عروقنا تمدّنا بالحياة الّتي عشقناها ونستمرّ من خلال حضوركم فيها. الأبيض لون طهارة قلبكم، نبل أفكاركم، حنان أبوّتكم وصبركم بحيث تدفعون بسواعدكم القويّة سفينة البلاد نحو السّلام.

أمّا الأرزة الخضراء، الشّامخة أبدًا على أعالي جبالنا فأضحت مثال جبهتكم المرفوعة دومًا وكرامتكم المغروزة بثبات في ترابه المقدّس وعطاءاتكم الخضراء الّتي لا تنضب أبدًا.

استقلالنا في حضور فخامتكم على رأس الدّولة،استقلال حقيقيّ، فلا رهان على آخرين ولا ارتهان لغريبين، ولا انقياد وراء أشباه قياديّين يدّعون حبّ الوطن والأهم لا خنوع لخارج مهما كانت قوّته فجبروت طائر الفينيق أرفع من أيّ قوّة.

الاستقلال الماسي هو فخامة الاستقلال تحت رعايتكم.

عشتم فخامة الرّئيس ودامت معكم عزّتنا وعاش لبنان.