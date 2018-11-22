الرئيس عون في كتيب عيد الاستقلال 2018: لا استقلال من دون شعلة الوفاء

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رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ "للاستقلال رجال عبروا التاريخ يوم وقفوا في وجه الظلم وانتزعوا الحرية. وعلى امتداد عقود بات للوطن سياج مخضب بالتضحيات، ومرسوم بدماء الأبطال".

وجاء في كلمة عون في كتيب عيد الاستقلال 2018: "لكم يا ابناء المؤسسة العسكرية قلوب اللبنانيين، أنتم يا من سهرتهم لصون كرامة اهلكم وأرضكم، وحافظتم على شرف رسالتكم وايمانكم بأن لا عزة لوطن لا ترفعه الشهادة، ولا استقلال من دون شعلة الوفاء تنقلونها من جيل إلى جيل.

أنتم أيها العسكريون، مع إخوتكم في باقي المؤسسات الأمنية، الضمانة في وجه العواصف والتحديات، ومرساة الأمان لجميع اللبنانيين الذين منحوكم ثقتهم، وائتمنوكم على أحلامهم وحقوقهم والتطلعات.

واليوم، إذ نحتفل بالعيد الخامس والسبعين للاستقلال، نضع بين أيديكم هذه الذكرى الوطنية الأكثر عمقاً ودلالة في وجدان الشعب، لتضخوا فيها من جديد روح العنفوان، وتحافظوا عليها أيقونة للحرية، وضمانة لرسالة لبنان في محيطه والعالم، ولجذوره الحضارية والثقافية الممتدة على آلاف السنين.

أعدكم بأن أظل لكم السند والراعي الأمين، وأنا من خبرت الحياة العسكرية، وتشربت منها المعنى الأسمى للشرف والتضحية والوفاء.

معكم نحول الاستقلال الى أمل ووعد بالنهوض صوب غد سيشرق حتماً ناصعاً بالسلام والازدهار والأصالة، على قياس تطلعات اللبنانيين".