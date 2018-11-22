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سلسلة منخفضات جوية تبشر بالخيرات نحو لبنان

22
NOVEMBER
2018
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان لبنان يتأثر بمنخفض جوّي متوسّط الفعالية حتى يوم السبت، وقد غطّت الثلوج كل الجبال التي تعلو 2300 متر ومنها جبل صنين الذي ارتدى حلته البيضاء يوم عيد الاستقلال، وسوف يستمر تساقط الأمطار مع العواصف الرعدية بخاصة يوم الجمعة حيث تصبح شاملة، فتطال دمشق واربد وعمان تترافق مع انخفاض بدرجات.
 
 
هذا، وتتحضّر الكويت وجنوب العراق والبحرين لوصول منخفض مداري سيتحوّل الى طوفاني بسبب مرور التيار النفاث الرطب فوق شمال المملكة السعودية وبحر العرب ما يساهم بتغذية السحب المدارية الدافئة برطوبة عالية، ستسبب بتساقط امطار غزيرة بخاصة يومَي الجمعة والأحد ومن المتوقع ان تتخطى نسبة الهطولات الـ 250 مم، باختصار: سيناريو الفيضانات والسيول سيتكرر في البلاد.
 
من ناحية أخرى، يغذّي المحيط الأطلسي جنوب اوروبا والبحر الأبيض المتوسط بسلسلة من المنخفضات الجوّية طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يبشّر بالخيرات نحو الشرق الأوسط بين نهاية تشرين الحالي والأسبوع الأول من كانون الأول.
 
طقس لبنان ليوم الجمعة، غائم وممطر مع عواصف رعدية وتساقط محلّي للبرَد وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط الثلوج على الجبال التي تعلو 2100 متر
 
الحرارة على الساحل: 20/15
على الجبال 1200 متر: 13/5
في البقاع: 14/6
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 20 كلم في الساعة تنقلب شرقية في الشمال بعد الظهر.
الرطوبة: بين 65 و 88%
الضغط الجوّي: 1013 hpa
 
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