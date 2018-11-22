عناوين الصحف ليوم الخميس 22 تشرين الثاني 2018

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البناء: تقدم سريع في ترتيبات وقف النار في اليمن والاستعدادات لمفاوضات السويد تتسارع

محمد بن سلمان متهم رسمياً بقتل الخاشقجي... ويلتقي ترامب وبوتين في قمة العشرين

المراوحة مستمرة... وعون يحذّر من ضياع الوقت... وخلوة رئاسية في استقبالات الاستقلال



المستقبل: عون يُحذّر من استنزاف «الوقت».. و«حزب الله» يسعى لمرحلة «تصريف أعمال طويلة الأمد»

«استقلال» بلا حكومة

الأخبار: 85 ألف طفل يمني قضوا جوعاً: جريمة البطون الخاوية

النهار: سقوط "الوساطة" والأزمة في طريق مسدود





اللواء: إستقلال بلا حكومة.. والتخبُّط بين الممر الحصري والحل القسري!

عون ينتقد ترف إهدار الوقت.. وإصدارات الرواتب بين الحريري وخليل وسلامة



الجمهورية: الاستقلال: وزير يأسر الوطن

الديار: بنان اصبح في المحور الاميركي ــ السعودي ــ الصهيوني



l'orient le jour: Le cadeau du Hezbollah pour Noël... un cabinet



the daily star: Aoun warns against further govt formation delays