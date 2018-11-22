أسرار الصحف ليوم الخميس 22 تشرين الثاني 2018

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المستقبل: يقال



إنّ ملفاً حيوياً أثار ضجّة في الأسابيع القليلة الماضية يُفترض أن تظهر نتائج التحقيقات بشأنه خلال الأسبوع المقبل.

النهار: أسرار الآلهة



مرشحون في إجازة

غادر مرشّحون محتملون لدخول الحكومة الجديدة، إلى الخارج لتمضية أسبوع العطل الرسميّة، وقال أحدهم ان العطلة قد تطول لأن لا مؤشّرات إيجابيّة إلى قرب الولادة....



عقوبات وانضباط

تتردّد معلومات عن إقدام الجيش على معاقبة عدد من الضبّاط لعدم التزامهم المعايير المهنيّة بعد إصرار القيادة على تنظيم عمليّة الدخول إلى الكليّة الحربيّة من دون تدخّلات وإعطاء الراسبين الحق بالإطّلاع...

العودة الى الميلشيا

هدّد مسؤول حزبي عبر مقابلة تلفزيونيّة بالعودة إلى زمن الميليشيات والقتال على الجبهات "وهذه المرّة ستكون مختلفة"....



البناء: خفايا وكواليس



خفايا

دعت مصادر دبلوماسية غربية إلى مراقبة المواعيد التي سيحصل عليها ولي العهد السعودي خلال مشاركته في قمة العشرين معتبرة أنّ لقاءه بكلّ من الرئيسين الأميركي والروسي هو تبادل رسائل أميركية روسية بأنّ أحداً لن يدع الآخر يستفرد بالمال السعودي في هذه المرحلة، ولن يرفع أحدهما الغطاء عن ولي العهد السعودي إلا بالتفاهم والتزامن مع الآخر، أما العبرة فهي بسائر اللقاءات وخصوصاً الأوروبية فإنْ حصلت فمحمد بن سلمان تجاوز الأزمة وإنْ تعذّرت فهو لا يزال في قلبها.



الجمهورية: أسرار



أولويات

قال رئيس حزب إن المسؤولين نسوا الأولويات المعيشية والشعبية والشعب «طالع دينو» وهم يتلهّون بوزير بالزائد أو بالناقص.

عقوبات

تجسّ دول خليجية نبض لبنان في شأن العقوبات الإقتصادية الدولية على إيران ومدى تأثيرها مباشرة عليه.

وزيرة

يتردّد أن وزيرة قد يسمّيها رئيس الحكومة من حصته غير مضمونة التوجّهات السياسية.



اللواء: اسرار

همس



تمر العلاقات بين قوتين إقليميتين حليفتين بفتور، له انعكاسات على المستوى اللبناني الداخلي!



غمز



يكاد المَخرَج الممكن لحل عقدة توزير أحد الستة، ينحصر بالمقايضة بين الطرفين الحزبيين المعنيين.



لغز



يكتفي مسؤول حزبي، رداً على سؤال بالقول: طويلة.. وفي عالم الغيب..