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أطلّ فخامته كعادته (شربل فرنسيس)

21
NOVEMBER
2018
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كعادته أطلّ فخامته بما عهدنا فيه من صدق، وحكمة وإلمام بمجريات الأمور. وبحكمة الرئيس المسؤول، وعظمة القائد المُنقذ توجّه لشعب لبنان العظيم، ولمن تبقّى من مسؤولين حريصين على الوطن.
قال كلمته دون أيّة مواربة، داعيًا من لا زال يعنيه مصير الوطن.
أمّا في ما يعنيني فخامة العماد، إنّ إطلالتك قد جدّدت بل زادت ثقتي بك وبقدرتك على معالجة الأمور زمن الأزمات.
لن أخاف... نعم لن أخاف، وكيف لي أن أخاف على مصيري وأنت على سدّة الرئاسة.
لن أيأس... أجل لن أيأس، وكيف لي أن أشعر باليأس وقد أخرجتنا من ظروف أصعب من التي نشهدها.
لن أفقد الأمل ولا الرجاء بنهوض الوطن. وهل نفقد الرجاء بقيامة وطن، ونحن نموت ونُدفن على رجاء القيامة؟ فكيف بنا ونحن أحياء في وطن رئيسه فخامة العماد؟ !
أمّا لمن يحاول أن يُحبط عزيمتنا، ويسعى كي نفقد الثقة بوطننا،أقول: لن تستطيعوا أن تصلوا لغاياتكم الشيطانيّة... فبعد خمسةٍ وسبعين عامًا، سنُعيّد الإستقلال، ونشعر بعطر الكرامة يفوح من الذكرى, فقائدنا فخامة العماد هو رئيس بلادنا، ولن تستطيعوا أن تسلبونا فرحة العيد، ولا فخر الذكرى.
قاومنا في أصعب الظروف، ناضلنا في أخطر المراحل، سنسير بالبلاد مع فخامة العماد إلى برّ الأمان.
فخامة العماد أطلّ علينا الليلة في ذكرى الإستقلال الـ 75، فألهب شعلة الأمل فينا، لن تقوى أحقادكم، ولا أكاذيبكم على سلبنا فرحة الذكرى.

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