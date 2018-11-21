المكتب الإعلامي لوزير العدل: جريصاتي اتخذ الاجراءات اللازمة في قضيتي كارلوس غصن ومواطنة تركية

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي البيان الآتي: "اتخذ وزير العدل سليم جريصاتي الإجراءات اللازمة في قضيتين تعنيان مباشرة الوزارة، الأولى مسألة توقيف وتمديد توقيف المواطن اللبناني كارلوس غصن في يوكوهاما - اليابان، بمراسلة السلطات المختصة في الدولة المذكورة بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك بعد مبادرة الوزير جبران باسيل بإعطاء توجيهات إلى رئيس البعثة اللبنانية في اليابان بالتواصل مع السيد غصن وجلاء ظروف التوقيف، والمسألة الثانية تتعلق بالآلية التي اعتمدت لتسليم المواطنة التركية AytenOzturk إلى السلطات التركية والمرتكزات القانونية التي بني عليها هذا القرار".