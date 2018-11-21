القوات وحزب الله: تصريح أنيس نصار سوء تعبير أم رسالة؟

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ماذا يحصل بين القوات وحزب الله؟



انه السؤال الذي بات مشروعا بعد الموقف المفاجئ والمغازل لحزب الله والذي اتى على لسان عضو تكتل الجمهورية القوية انيس نصار وهو القائل : كل شهيد سقط لحزب الله دفاعا عن لبنان هو شهيد القوات اللبنانية...



فهل اخطأ نصار التعبير او ان مواقف القوات من حزب الله تبدلت ؟



ليست المرة الاولى التي تغازل فيها القوات او اقله احد مسؤوليها حزب الله فسبق لاكثر من مسؤول قواتي ان اعلن في الاشهر القليلة الماضية التقاءهم مع الحزب بمكافحة فهل من قرار لدى القيادة بالانفتاح على حزب الله؟



اما على خط حزب الله، فتكتفي مصادر مقربة منه ردا على سؤال عن موقف نصار بالاكتفاء بالقول:"هو تراجع عن موقفه وقال انه موقف شخصي وبالتالي الموضوع كله انتهى".



وعما يقال من ان هدف الغزل القواتي استغلال الفرصة بظل وجود تباينات بوجهات النظر على بعض المواضيع بين التيار الوطني الحر وحزب الله تعلق المصادر بالقول : بيننا وبين القوات خلافات استراتيجية وسياسية كبيرة اما العلاقة مع التيار فتحالفية عميقة وقد تحصل خلافات ببعض القضايا لكن سرعان ما تزول فتفاهم مار مخايل قائم وبكل قوة، تختم المصادر.