تويني دعا بلدية بيروت وسائر البلديات الأخرى إلى الاستفسار عن نجاح التكنولوجيا المعالجة للنفايات في رومانيا

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صدر عن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني البيان الآتي: "عندما زارني سفير رومانيا فيكتور ميرسيا، فمن بين الأحاديث المتنوعة التي تمت مناقشتها موضوع تكنولوجيا رومانية فريدة من نوعها، وهي تكنولوجيا البلاسما المعدلة لمعالجة النفايات، والتي لا تحتاج الى الفرز. كما تتم المعالجة من دون أي تلوث دخاني، وتستعمل الرواسب كسماد طبيعي مع إنتاج كهربائي.

ولذا، أنصح بلدية بيروت وسائر البلديات بلقاء سفير رومانيا والاستفسار عن نجاح التكنولوجيا المعالجة للنفايات في رومانيا وزيارة مراكز مماثلة في رومانيا للتعرف عن كثب على فعالية هذه التكنولوجيا المتقدمة".