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الراعي هنأ من روما الرؤساء بذكرى الاستقلال: ليلهم الرب المسؤولين حل العقد والعوائق على طريق اعلان الحكومة

21
NOVEMBER
2018
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 هنأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من روما، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري وكافة السلطات اللبنانية المدنية والعسكرية، بعيد الاستقلال، سائلا "الله والقديسين اللبنانيين ان يشفعوا بوطننا الذي أعطانا شرف ان نكون لبنانيين".

وقال: "لبنان لن يموت ولن يسقط لان لديه شفعاء عطروا سماءه بقداستهم وشهداء رووا ارضه بدمائهم ليبقى ولنحيا نحن. ننظر اليهم الى فوق، والدور الاكبر لهم، ليرافقونا بالصلاة والدعاء من اجل لبنان كي يتخطى ظروفه الاليمة فيحرك ضمائر المعرقلين لمسيرته ولتشكيل حكومته التي كانت على وشك الاعلان، وقد حصل ما حصل".

أضاف: "لنتعامل مع الواقع السلبي بإيجابية، فلا تكره شيئا لعله خير، ولنصل من اجل ان يلهم الرب المسؤولين الى حل كل العقد والعوائق المطروحة على طريق اعلان الحكومة الجديدة، كي يعود لبنان الى حياته الطبيعية وصولا الى ان يفرح وينعم حقيقة باستقلاله فيتابع رسالته الكبيرة. وما يشجعنا هو تقدير العالم للبنان وقد سمعنا بالامس كلاما رائعا عنه من قداسة البابا فرنسيس، ومن واجبنا ان نكون على مستوى وطننا الحبيب فنقدر قيمته واهميته ودوره ونحافظ على جماله وفرادته ووحدة شعبه".

وطنية
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