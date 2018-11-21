75 استقلال - يوبيل لبنان: حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري للاستقلال

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أقيم قبل ظهر اليوم في باحة وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري للاستقلال لمناسبة ذكراه الخامسة والسبعين. حضر الحفل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف الشيخ سعد الدين الحريري، ومعالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ يعقوب الصراف، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من قادة الأجهزة الامنية، والضباط.

وأزاح الرؤساء الثلاثة الستار عن النصب التذكاري، ثم ألقى العماد جوزاف عون كلمة جاء فيها: "في هذه المناسبة العزيزة، نؤدي واجب الوفاء لأبطال ما استكانوا ولا خضعوا لمحتل، لأحرار رفضوا الذل والظلم بشجاعة وصانوا الحق والعدل بقوة، رافعين اسم لبنان عالياً ليبقى قلعة للحرية والسلام، ومساحة للحوار والتفاعل الحضاري، ومنارة إشعاع وتسامح إنساني. وأضاف: صحيح أن الاستقلال جاء تتويجا لملاحم تاريخية امتدت عبر أجيال متعاقبة، الا أن الاهم يبقى واجبنا في استكمال السيادة، في معارك قد يكون بعضها سلميا وبعضها الآخر دمويا، ليتجسد الاستقلال واقعا".

كما توجه إلى فخامة رئيس الجمهورية بالقول: "على عاتق عهدكم مسؤوليات جسام ملقاة، ليس أقلها استكمال المهمات الوطنية. فمسيرة وطننا بكل تعقيداتها أثمرت دولة، مع كل الضغوط التي عرفَتْها، نجحت في بلورة نموذج مجتمعي متطور".

وتوجه إلى اللبنانيين قائلاً: "إن إيماننا راسخ في إرادتكم التي ما أخلفت وعداً، فشرفتمونا بثقتكم الغالية مزكّين خطواتنا بقناعة ووفاء لا يشوبه شك أو تردد، فكنتم شهداء أساسيين في الانتصارات".

بعد ذلك قدّم إلى كل من الرؤساء الثلاثة درعاً تذكارية، وأُقيم عرض عسكري، وحفل كوكتيل بالمناسبة.

كلمة العماد قائد الجيش

في مثل هذه الايام من العام 1943، هب اللبنانيون ثائرين، مؤكدين العزم والارادة على العيش احرارا، فكان نضالهم في سبيل هدفهم، وكان لهم ما أرادوا.

أيها الحفل الكريم

في هذه المناسبة العزيزة، نؤدي فيها واجب الوفاء لأبطال ما استكانوا ولا خضعوا لمحتل، لاحرار رفضوا الذل والظلم بشجاعة وصانوا الحق والعدل بقوة، رافعين اسم لبنان عاليا ليبقى قلعة للحرية والسلام، مساحة للحوار والتفاعل الحضاري، منارة اشعاع وتسامح انساني....

وبقدر ما تبعث فينا هذه الذكرى مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجادنا ومآثرنا، بقدر ما تستوقفنا لاستقراء التاريخ واستخلاص العبر. صحيح أن الاستقلال جاء تتويجا لملاحم تاريخية امتدت عبر أجيال متعاقبة، الا أن الاهم يبقى واجبنا في استكمال السيادة، في معارك قد يكون بعضها سلميا وبعضها الآخر دمويا، ليتجسد الاستقلال واقعا.

فخامة الرئيس

على عاتق عهدكم مسؤوليات جسام ملقاة، ليس أقلها استكمال المهمات الوطنية. فمسيرة وطننا بكل تعقيداتها أثمرت دولة، مع كل الضغوط التي عرفتها، نجحت في بلورة نموذج مجتمعي متطور.

لذلك وجب علينا أن نحمي المكاسب وأن نرتقي بها، على رأسها الدولة بمؤسساتها، باعتبارها الضامن الوحيد لاستمرارية المجتمع وتماسكه، وأمنه الذي نجحت القوى العسكرية والامنية في ارسائه املا في استثماره في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، حفاظا على ما تحقق من انجازات ومكاسب.

ان الاستقلال الحقيقي يحقق معناه وغرضه في مواصلة الجهود، مؤمنين أن ما تحقق، ليس سوى خطوات أولى، تزيدنا ثقة وتفاؤلا واصرارا على الاستمرار في مسيرة بناء المؤسسة وتحديثها، التي بدأت ولن تتوقف بفضل دعمكم، بخطوات من خارج المألوف تصلح لأن تكون مثالا يحتذى به في سائر المؤسسات.

وهنا لا يسعني الا التأكيد أن الخطوات الايجابية التي قطعناها وجدت انعكاسها وامتدادها في ما بذل من جهود مكثفة، وما تحقق من نجاحات مشهود لها على المستوى الخارجي، فنلنا الثقة والتقدير والاعجاب، ودعما لا محدودا في المجالات كافة.

أيها العسكريون

في رحلة الخمسة والسبعين عاما من عمر الوطن ما خذلتموه يوما، حريصون دوما على تلبية النداء متى دعا الواجب. أوفياء لقسمكم ولرفاق حملوا قدرهم بحجم مساحة أرضنا، وأحلام شعبنا، وشغف كرامتنا، فاستحقوا الشهادة مسجلين أسماءهم في سجل الخلود.

شعبكم اليوم يتطلع اليكم بفخر وإباء بعدما دحرتم الارهاب بوجهه العسكري ودمرتم البنية التحتية لخلاياه الامنية، في الوقت الذي بقيت قبلة أعينكم الحدود الجنوبية حيث العدو الاساسي.

انتصارات تفرض علينا مزيدا من اليقظة في ظل التطورات الاقليمية بتداعياتها الداخلية، في موازاة تحررنا من أعباء الماضي الثقيل في مسيرة النهوض بالمؤسسة، مستقبلكم ومستقبل اولادكم.