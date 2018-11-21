وزير البيئة مثّل الرؤساء في احتفال بيت الاستقلال في بشامون: سنبقى في طليعة المدافعين عن استقلال وطننا وحريته وسيادته

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مثّل وزير البيئة طارق الخطيب اليوم رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة في احتفال الاستقلال في بلدة بشامون بحضور وزير المهجرين الامير طلال ارسلان وحشد من الفاعليات وطلاب المدارس.

وعشية الاستقلال غرّد وزير البيئة قائلاً "

في اليوبيل ال 75 لاستقلال لبنان تحية لرئيس الدولة ورمز وحدة الوطن فخامة الرئيس العماد ميشال عون الساهر على احترام الدستور والحفاظ على استقلال لبنان وسلامة اراضيه.

في هذا اليوبيل ننحني اجلالاً امام تضحيات الجيش اللبناني ولاسيما بعد معركته الاخيرة في الجرود التي أنقذت الوطن من شرّ الارهاب وثبّتت الاستقرار في الداخل.

وفي هذا العيد نعاهد كتيار وطني حر البقاء في طليعة المدافعين عن كرامة الوطن وحريته وسيادته ، مستذكرين كل المناضلين الشرفاء الذين تحدّوا الاخطار وكانوا حرّاساً للاستقلال".