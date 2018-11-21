بعد حديثه عن شهداء حزب الله... هذا ما كشفه نائب القوات

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صدر عن النائب أنيس نصار البيان الآتي:

حرصا مني على وضع النقاط على الحروف وتوضيحا لما قد أسيء تفسيره أؤكد على الآتي:



أولاً – اعتبر ان كل شخص سقط على ارض لبنان ودفاعا عن لبنان هو شهيد في حال كان استشهاده من أجل القضية اللبنانية وليس من أجل أي قضية أخرى، ولذلك أؤكد احترامي لكل الشهداء الذين سقوا هذه الأرض بدمائهم للحفاظ عليها.

ثانياً – أجدها مناسبة لأتوجه إلى جميع اللبنانيين بأحر التهاني بعيد الإستقلال وأعاهدم البقاء على العهد وصولا الى تحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة والدولة القوية والنظيفة والشفافة.