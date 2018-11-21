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نشاط بيئي رياضي من تنظيم مدرسة القلبين الاقدسين بالتعاون مع النائب معلوف

21
NOVEMBER
2018
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بمناسبة عيد الاستقلال اقامت مدرسة القلبين الاقدسين "عين نجم" بالتعاون مع عضو تكتل لبنان القوي النائب ادي معلوف نشاطاً بيئياً - رياضياً في بسكنتا، حيث توجه اكثر من ١٥٠ طالب  من صفوف الاول ثانوي باكراً من مدرستهم الى غابة "المرج" في بسكنتا لتنظيف جزء منها من الخرطوش والاوراق، من ثم توجه الجميع سيراً على الاقدام الى اعلى قمة في الغابة بمسار طوله اكثر من ٥كم وفي الختام زرع كل تلميذ شجرة صنوبر على مدخل الغابة. في كلمة له بين الطلاب عيد النائب معلوف الطلاب بعيد الاستقلال مشدداً على رمزية هذه الذكرى وارتباط النشاط الذي نقوم به اليوم فيها كون التعلق بالارض والدفاع عنها والحفاظ عليها هو استكمال لما ناضلنا وناضل اجدادنا من قبلنا من اجله متمنياً على الجميع التنبه الى اهمية الوضع البيئي واهمية مساهمة كل شخص منا في تحسنه لان مستقبل اولادنا وصحتهم متعلق بما نقوم به اليوم في هذا المجال. نهاية النشاط كانت في التقاط الجميع صورة تذكارية الى جانب اغراس الصنوبر المزروعة حديثاً.

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