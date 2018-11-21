تلامذة معهد الحكمة الفني نواب ليوم واحد

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١٢٨ طالبة وطالبًا من معهد الحكمة الفني من فرعيه في الأشرفيّة وعين الرمانة كانوا نوابًا ليوم واحد في جلسة عامة في مجلس النواب واستمعوا إلى شرح مفصل عن مبنى البرلمان اللبناني التاريخي وعن المجالس الإدارية والنيابيّة من الأستاذ سيمون معوض ممثلًا أمانة سرّ المجلس.

وقد شاء رئيس معهد الحكمة الفني الخوري شربل مسعد أن تحتفل أسرة المعهد بيوبيل استقلال لبنان الماسي حيث مركز القرار التشريعي والرقابي والإنتخابي، مبنى المجلس النيابي، ولتعريف الطلّاب على الحياة الديمقراطيّة، التي يمتاز بها لبنان في محيطه العربي.

وقبيل طرح الطلاب النواب استفهاماتهم وأسئلتهم، ألقى الخوري مسعد شكر فيها الأستاذ معوض على الشرح المفصل عن المجلس النيابي ودور النائب في قيام الدولة وصونها وحمايتها من خلال قوانين تشريعيّة. وقال الخوري مسعد أن الإستقلال كان وسيبقى قيمًا يجب أن نتمسك بها ونعمل يوميًا بوحيها.

وقال الخوري مسعد :آمل بعد هذا الشرح القيّم أن يعرف تلامذتنا كيف ينتخبون نواب الأمة في المستقبل.