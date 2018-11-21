برنامج حفل الاستقبال في قصر بعبدا لمناسبة الذكرى 75 للاستقلال

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اذاعت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية برنامج حفل الاستقبال بمناسبة عيد الاستقلال الذي يقام في قصر بعبدا.

وهنا نص البرنامج:

"لمناسبة العيد الخامس والسبعين للاستقلال، الموافق يوم الخميس الواقع فيه 22 تشرين الثاني 2018، يقام استقبال رسمي في قصر رئاسة الجمهورية – بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحضور دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، وفقا للبرنامج المستند الى آلية التقدم بين الهيئات المنصوص عنها في مرسوم التشريفات رقم 4081 تاريخ 11/10/2000 (الملحق رقم 23):

- الساعة 11:30: رؤساء الجمهورية السابقون، رؤساء المجلس النيابي السابقون، رؤساء مجلس الوزراء السابقون، المقامات الروحية العليا (مستوى رئيس طائفة)، نائب رئيس مجلس النواب، نائب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء.

- الساعة 11:35: عميد ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدون في لبنان، مدراء المنظمات الدولية والإقليمية، قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، أمين عام المجلس الاعلى اللبناني السوري.

- الساعة 11:40: النواب، كبار رجال الدين (المطارنة– مفتّيو المناطق- رؤساء الرهبانيات والمدبرون)، رئيس واعضاء المجلس الدستوري، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، رئيس واعضاء مجلس شورى الدولة، رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي، رئيس واعضاء ديوان المحاسبة.

- الساعة 11:50: قائد الجيش مع وفد من القيادة، حاكم مصرف لبنان ونواب الحاكم، رئيس واعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، رئيس واعضاء المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، الوزراء السابقون، النواب السابقون، نقيبا المحامين في بيروت والشمال، نقيبا الصحافة والمحررين.

- الساعة 11:55: رئيس واعضاء مجلس الخدمة المدنية، رئيس واعضاء هيئة التفتيش المركزي، رئيس واعضاء الهيئة العليا للتأديب، مدير عام رئاسة الجمهورية، امين عام مجلس النواب، امين عام مجلس الوزراء، امين عام وزارة الخارجية والمغتربين.

- الساعة 12:10: مدير عام قوى الامن الداخلي مع وفد من كبار الضباط، مدير عام الامن العام مع وفد من كبار الضباط، مدير عام امن الدولة مع وفد من كبار الضباط، رئيس المجلس الاعلى للجمارك، مدير عام الجمارك على رأس وفد من الضابطة الجمركية، الملحقون العسكريون العرب والاجانب المعتمدون في لبنان، اركان قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، الضباط المتقاعدون من مختلف القوى المسلحة من رتبتي عماد ولواء.

- الساعة 12:25: رئيس واعضاء مجلس الانماء والاعمار، موظفو الفئة الأولى (المحافظون، المدراء العامون، السفراء اللبنانيون، رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة)، عميد واعضاء مجلس الاوسمة، رئيس واعضاء مجلس بلدية بيروت.

- الساعة 12:45: رؤساء الجامعات اللبنانية والعربية والاجنبية، مدير عام الدفاع المدني مع وفد من المديرية العامة، قائد فوج الإطفاء مع وفد.

- الساعة 13:00: نقباء: الاطباء، اطباء الاسنان، الصيادلة، المهندسين، المقاولين وسائر رؤساء مجالس نقابات المهن الحرة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، عميد واعضاء السلك القنصلي الفخري، رئيس غرفة التجارة الدولية، رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة في المناطق اللبنانية، رؤساء: جمعية التجار، جمعية المصارف وجمعية الصناعيين، رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة، رئيس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رئيس الاتحاد العمالي العام، رؤساء اتحادات البلديات، رؤساء الاحزاب، رؤساء الجمعيات والاتحادات النسائية، رئيس واعضاء اتحاد كشاف لبنان، رئيس وأعضاء اللجنة الاولمبية اللبنانية، ورؤساء الاتحادات الرياضية."

وطلبت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية من المدعوين الراغبين في المشاركة في حفل الاستقبال، الحضور الى قصر رئاسة الجمهورية قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد لهم والالتزام بالترتيبات التنظيمية المتخذة لحسن سير الاحتفال.