امل ابو زيد: هذا العهد كفيل بالحفاظ على استقلال وطننا وقرارنا الحر

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غرّد النائب السابق امل ابو زيد قبل ظهر اليوم عشية عيد الاستقلال فقال" إن الاستقلال الذي نعيّد اليوم ذكراه ال ٧٥ ليس مجرد محطة عابرة بل هو عمل دؤوب وقصة شعب عظيم دفع ولا يزال يدفع الكثير للحفاظ على هذا الاستقلال.

واذا كنّا افتقدنا قبل سنوات الى الاستقلال الحقيقي فإن هذا العهد السيّد والحر هو الكفيل بالحفاظ على استقلال وطننا وقراره الحر بعيداً عن أي تدخل خارجي.

وإننا في هذه المناسبة نتوجّه بالتحية الى جيشنا الباسل الذي أثبت أنه قادر بالدم والعرق عندما يتوافر القرار السياسي على التحرير وحماية الجرود مثل قدرته على تثبيت الاستقرار الامني في الداخل مع سائر القوى الامنية ودرء المخاطر".