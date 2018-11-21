اكليل من الزهر وضعته هيئة قضاء زحلة في التيار على ضريح شهداء الجيش بمناسبة الإستقلال

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لمناسبة عيد الاستقلال ٧٥ ، وضعت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر اكليلا من الزهر باسم رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على ضريح شهداء الجيش في ثكنة ابلح حيث انشد المشاركون النشيد الوطني اللبناني.

منسقة الهيئة جيهان جبور واعضاء الهيئة وعدد لافت تخطى المئة من اعضاء الهيئات المحلية والناشطين في التيار توجهوا للمناسبة ايضا بمعايدة قائد منطقة البقاع في الجيش اللبناني العميد الركن وليد السمرجي في مكتبه في الثكنة حيث شكر الجميع على هذه اللفتة.



واكد ان الجيش اللبناني عصب الوطن ويعمل للجميع من دون استثناء .

واثنى العميد السمرجي على جهود الجميع لا سيما العمل الحزبي المنظم وقال معلقا على العدد المشارك بزيارة الثكنة اليوم :"جايبين كتيبة الله يحميكن"