منسّق هيئة قضاء طرابلس في التيّار المُهندس ربيع فلو: نعلن تمسّكنا الكامل بتسمية مستديرة القدس ونستنكر مجرّد التفكير بتغييره

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صدر عن منسّق هيئة قضاء طرابلس في التيّار الوطني الحر المُهندس ربيع فلو البيان التالي؛

بعد البلبلة التي سبّبها إقتراح تغيير إسم مستديرة القدس في مدخل طرابلس الجنوبي يهم التيّار الوطني الحر أن يوضح أنّه وبغض النظر عن الإسم المقترح وإحترامنا الشديد لشخصه وبغض النظر عن التوقيت الغريب والأغرب تبرير البعض بعدم معرفتهم بإسم الساحة الحالي وكل ذلك...

إن نهج التيّار الوطني الحر الدائم هو الحوار والتلاقي والجمع ضمن الإفتخار بالهويّة وإن مدينة القدس هي رمز الحوار والتلاقي والجمع لذا فهي تُجسّد قِيمنا وهي عاصمة العالم في وقت يتم خطفها لتحويلها رمزاً للأحاديّة المُجرمة.

لذا وفي هذا التوقيت بالذات وإنسجاماً مع المواقف المتقدّمة لفخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ولرئيس التيّار الوطني الحر معالي الوزير جبران باسيل والتي لم يجرؤ على مجاراتها بعض أكبر القادة، نعلن تمسّكنا الكامل بتسمية مستديرة القدس ونستنكر مجرّد التفكير بتغييره.