توضيح من مكتب نهرا حول تسمية مستديرة السلام في طرابلس

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صدر عن المكتب الاعلامي لمحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا البيان التالي:

توضحيا للإلتباس الحاصل على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتعلق بموضوع تبديل اسم مستديرة السلام باسم بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، يهم المكتب الاعلامي للمحافظ نهرا ان يوضح ان وفدا من مطرانية الروم الارثوذكس في طرابلس قد زاره في مكتبه في سرايا طرابلس، برفقة قنصل البانيا مارك غريب وسلموه كتابا يتضمن طلبا لتسمية المستديرة باسم البطريرك يازجي، فتمت احالته كاي معاملة اخرى الى بلدية طرابلس صاحبة الصلاحية بتسمية شوارع المدينة، فاقتضى التوضيح.