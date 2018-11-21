75 استقلال- يوبيل لبنان - النائب د. فريد البستاني: نأمل أن يثبت السياسيون أنهم " حماة " لإستقلال بلدهم ورعاة لصيانته

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قال عضو تكتل لبنان القوي النائب الدكتور فريد البستاني في تصريح له بمناسبة عيد الإستقلال " أنه من المؤلم للبنانيين رؤية الكثير من سياساتهم وسياسييهم رهنا لإرادات وحسابات الخارج وهم يحتفلون بعيد الإستقلال بينما يقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رمزا " فريدا " لتجسيد معاني الإستقلال مقدما نموذجا نأمل أن يقتدي به الآخرون، فيما الجيش اللبناني يقدم لنا مؤسسة الإستقلال الأولى وضمانته الحقيقية، متوجها للشعب اللبناني ورئيس الجمهورية والجيش اللبناني قيادة وضباطا ورتباء وجنود بالتهنئة بالعيد متمنيا أن يحل العيد القادم وقد نجح اللبنانيون بجعل بلدهم وسياستهم بمنأى عن التدخلات الخارجية وأن يثبت السياسيون أنهم " حماة " لإستقلال بلدهم ورعاة لصيانته من كل وصاية وتدخل .